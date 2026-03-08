アンジャッシュ・渡部建が７日、自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「渡部のサシ飲み」を更新した。

ゲストは、日本球界のレジェンド・松坂大輔氏。松坂氏は、横浜高校時代にエースとして１９９８年春夏全国制覇。高校を卒業後、ドラフト１位で西武に入団。初年度からエースとして大活躍し、２００７年にはポスティングシステムで米大リーグ、レッドソックスに移籍し日米で活躍した。

渡部から、監督業へなどの思いを聞かれ、松坂氏は「正直、若い時は監督になりたいとかもなかったですし。やるイメージも、やりたいっていうのもなかったです」と述懐。

つづけて「（現役を）辞める直前はちょうどいい位置にいたんですかね。（首脳陣と選手）どっちとも話せるというか。どっちも話してくる。『若い選手たちも大変だな』『監督コーチ大変だな』って。両方に監督とかコーチの話を聞いて『やっぱり、これはすごくやりがいのある仕事なんだな…』って感じることは多かったので。昔よりは興味はあります」と話した。

渡部が「昔が０だとしたら今、１０％２０％ぐらい来ました？」と聞くと、松坂氏は「そうですね…」とうなずいた。

松坂氏は改めて「僕はプロ野球選手で。結果が出なかったら叩かれるっていうのは当たり前のことだし。それに対して免疫があるというか。周りって、そうじゃないんですよね。やっぱり家族だったり、親だったり。（結果への批判に）僕以上に傷つくっていう。だから、自分が、もしも。また現場に戻ったときに。僕が叩かれるのは良いんですけど、そこで全然関係ない家族が…とかってなると。やっぱり、ちょっとやりづらいなって」と現在の率直な思いを明かした。

渡部は「家族は免疫ついてないですか？まだ？」と質問。自身は２０２０年に発覚した複数の女性との不倫問題などで、世間から大きな批判を浴びたが「うちの家族、だいぶ強くなりましたよ。うちはもう…。鋼のメンタルを手に入れました。もうね…、ちょっとやそっとのネットニュースでは揺るがなくなりました」と話し、松坂氏を爆笑させていた。

渡部は、２０１７年４月に女優・佐々木希と結婚。２０２０年に複数の女性との不倫が発覚し、同６月から芸能活動を自粛。約半年遅れる形で行った謝罪会見は荒れに荒れたまま約１時間半が経過。会見後も批判の声は収まらずに本格的な活動復帰まで約１年８カ月の期間を要した。現在はＹｏｕＴｕｂｅ、Ｎｅｔｆｌｉｘなどでも人気。活動の幅を広げている。