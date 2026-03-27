タレントで実業家のボビー・オロゴンが、YouTubeチャンネル『トレイダーズ証券金融を、もっと面白く。』で公開された動画に出演。タレントとしての最高年収を明かした。ボビー・オロゴン○「やっぱりすごいな……」渡部建(アンジャッシュ)が「バラエティ番組に出まくってたじゃん? あの時は実際はギャラはもらえてたの?」と尋ねると、含み笑いでうなずくボビー。渡部が「じゃあ聞こうか。タレント時代の最高月収」「いくらくらい