お笑いコンビ・アンジャッシュの渡部建が、26日放送のABEMAバラエティー『チャンスの時間』#359（毎週日曜後11：00）に出演。人生をかけた緊急企画「アンジャッシュ渡部建 リアル炎上からの大脱出〜国民の皆様お許しくださいSP〜」を100分拡大スペシャルで放送される。【写真】一体何があった!?恐怖の表情を浮かべるアンジャッシュ渡部見届け人として、インパルス・板倉俊之とみなみかわを迎えた番組冒頭では、ノブが「と