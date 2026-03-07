モンテールの新作スイーツが豊作すぎる♡あの「モークリーム」も待望の復活！全6種を徹底解剖！

毎日頑張る自分へのご褒美に、スーパーやコンビニのスイーツは欠かせない存在ですよね。今回はチルドデザートの老舗メーカー「モンテール」から発表された「スーパー・コンビニスイーツ白書 2026」から分かる現代人のリアルなスイーツ事情とともに、この春チェックしたい3月の新作スイーツ6種をご紹介します！

20〜30代がスイーツを食べる理由1位は「自分へのご褒美」

「最近、忙しくて自分のことが後回しになっているな…」と感じることはありませんか？

先日、洋生菓子の老舗メーカー「モンテール」から発表された最新の「スーパー・コンビニスイーツ白書 2026」では、現代人の忙しい日常にスイーツが重要な役割を果たしていることがわかりました。

スイーツはかつての「みんなでワイワイ」楽しむもの、というイメージから「自分へのご褒美」としての役割が強まっています。

特に20〜30代では、スイーツを食べる気分として「自分を褒めてあげたいとき」が1位に。合わせて、自分の機嫌をとるのが得意な人ほど日常的にスイーツを楽しみ、ポジティブな気分を高めていることが分かりました 。

また、物価高の影響がありつつも、スイーツの1商品あたりの平均購入金額は過去最高を更新して「227円」に。少し高くても「おいしくて質が良いもの」でリフレッシュしたいというニーズが読み取れます。

調査では、ネガティブな気分の時にスイーツを食べると「癒やされた」と感じる人が多いという結果も。

手軽に「自分の機嫌は自分でとる」ことができるのは、スーパーやコンビニで買えるスイーツならでは！

ここからは、そんなご自愛上手になるための、3月発売のモンテールの新作スイーツをご紹介します。

【いざ、実食！】3月のモンテール新作スイーツ6選

ICHIBIKO・濃い苺シュークリーム

19年連続で人気のスイーツ不動の1位に輝く「シュークリーム」が、いちごスイーツ専門店「いちびこ」と豪華コラボ 。

甘酸っぱい苺ソースと苺クリームの2層仕立て。苺の魅力を存分に楽しめます。

価格：194円（沖縄のみ243円）

販売エリア：北海道を除く全国

販売期間：3／1〜4／30

スーパーで売っているモンテールの「牛乳と卵のシュークリーム」の大ファンの筆者。こちらのシュークリームも期待を裏切らない美味しさでした。甘さは控えめ。

もちろん、中にたっぷり詰まったいちごクリームやいちごソースも美味しいんですけど、モンテールって、チルドスイーツなのに皮がしっとりふんわり香ばしくて美味しいんですよね！

美味しさ：★★★★☆

甘さ：★★☆☆☆

コスパ：★★★★☆

春感じる度：★★★☆☆

ICHIBIKO・苺＆カスタードエクレア

こちらも同じく人気いちごスイーツ店「ICHIBIKO」とコラボしたエクレア。なめらかなカスタードと、苺ソースの濃厚な酸味のコントラストが絶妙な一品です。

価格：194円（沖縄のみ243円）

販売エリア：全国

販売期間：販売期間：3／1〜4／30

シュークリームと同じく皮が美味しいんですが、いちごのチョコレートコーティングでシュークリームよりちょっと甘め。

でもいちごソースがいい感じに甘酸っぱくて、爽やかに食べられます。

美味しさ：★★★★☆

甘さ：★★★★☆

コスパ：★★★★☆

ダークチョココーティングでもよかったかも度：★★★★☆

モークリーム

2018年のヒット作が進化して待望の復活！味わいの異なる2種の厳選生クリームをたっぷり絞った極上カップケーキです。

価格：302円（沖縄のみ378円）

販売エリア：全国

販売期間：販売期間：3／1〜4／30

2018年に人気だったの知らなかった！モノトーンデザインのカップが可愛い♡

クリームがとってもミルキー！甘さは控えめ。すごく質のいいショートケーキ生地を食べている感じでした。

カットフルーツを一緒に買ってのせて食べれば、1口1口違うフルーツのショートケーキが食べられるという、お手軽にものすごい豪華気分を味わえる方法を思いついてしまった…。

美味しさ：★★★★★

甘さ：★★★☆☆

コスパ：★★★★☆

カットフルーツのせたらデパ地下で売ってるショートケーキ度：★★★★★

甘酸っぱい苺のワッフル

モンテールオリジナルの苺ソースとホイップクリームで仕立てた苺クリームと、苺ペーストを使用した、ふんわり春色のワッフル。

価格：300円（沖縄のみ378円）

販売エリア：全国

販売期間：販売期間：3／1〜3／31



軽い食感のクリームと生地、2つのふわふわが口の中で広がって幸せ！いちごの風味がしっかり感じられて、まさに春のスイーツ。

このクオリティが3個入りで300円という超コスパなところも推せます♡

美味しさ：★★★★★

甘さ：★★★☆☆

コスパ：★★★★★

こんなにふわふわならカロリーゼロなのでは！？度：★★★★☆

クレームブリュレエクレア

今回の調査で人気スイーツ3位に返り咲いたエクレア。モンテールの新作は濃厚カスタードにカリッとしたカラメルチップを配合。チョコとの相性も抜群です。

価格：138円

販売エリア：北海道・東北・関東・中部・近畿・中四国

販売期間：販売期間：3／1〜3／31

もう少しほろ苦を想像してたけど、しっかり甘い！カリッとしたカラメルチップがいいアクセント。もっと入ってたらもっと嬉しい！

コーヒーにぴったりのまさにご自愛スイーツ。

美味しさ：★★★☆☆

甘さ：★★★★★

コスパ：★★★★☆

甘党さんに絶対おすすめ度：★★★★★

宇治抹茶・茶たい焼（抹茶あずき）

今年の注目食感「ふわもち」を楽しみたいならこちら。上品な味わいが特徴の宇治抹茶や白あん、カスタードを使用した抹茶クリームと北海道小豆の粒あんを宇治抹茶が香る生地でサンドしたたい焼きです。

価格：199円（沖縄のみ248円）

販売エリア：全国

販売期間：販売期間：3／1〜3／31

可愛すぎるこのフォルムに癒される…！きょとんとした顔もいい味だしてる！

皮はふわふわ、食べるともっちり食感。生地の抹茶風味はそんなに強くないけれど、クリームはしっかり抹茶。

あんこの粒もしっかりしていて、クリームとあんこのバランスがいい感じ！

美味しさ：★★★★☆

甘さ：★★★☆☆

コスパ：★★★★☆

可愛すぎて食べるのかわいそう度：★★★☆☆

モンテールの新作スイーツで、「ご褒美タイム」を過ごしませんか？

