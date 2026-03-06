＜速報＞ツアーデビューの原英莉花はイーグルで見せ場 トータル1アンダー・27位で後半へ
＜ブルーベイLPGA 2日目◇6日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの第2ラウンドが進行している。ツアーデビュー戦の原英莉花は3番パー5でイーグルを奪うなど見せ場を作ったが、前半を1イーグル・1バーディ・3ボギーのイーブンパーで回り、トータル1アンダー・27位タイで後半に入っている。
【連続写真】渋野日向子の2026年スイングに明らかな変化が
今季初戦の渋野日向子は後半の3番、4番で連続バーディを奪うなど13ホールを終えてトータルイーブンパー・42位タイにつけている。笹生優花はトータル3オーバー・71位タイ、西村優菜はトータル4オーバー・81位タイ、馬場咲希はトータル5オーバー・90位でプレー中。日本勢トップはトータル4アンダー・11位タイの古江彩佳。日本時間午後0時45分に1番からティオフする。昨年覇者の竹田麗央（トータル1アンダー・27位タイ）は同午後0時56分、櫻井心那（トータル1アンダー・27位タイ）は同2時13分、吉田優利（トータルイーブンパー・51位タイ）同午後1時40分からスタートする。今大会の賞金総額は260万ドル（約4億800万円）。優勝者には39万ドル（約6120万円）が贈られる。第2ラウンド終了後65位タイまでが決勝ラウンドに進出する。
