ヒューストン・ロケッツ vs ゴールデンステイト・ウォリアーズ

日付：2026年3月6日（金）

開催地：トヨタ・センター（Houston）

最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 113 - 115 ゴールデンステイト・ウォリアーズ

NBAのヒューストン・ロケッツ対ゴールデンステイト・ウォリアーズがトヨタ・センター（Houston）で行われた。

第1クォーターはゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし20-30で終了する。

第2クォーターはヒューストン・ロケッツが試合を有利に運び47-51で終了する。

第3クォーターはヒューストン・ロケッツが逆転し82-81で終了する。

第4クォーターは両チーム拮抗したが、わずかにゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし101-101で終了する。

オーバータイム1回目は両チーム拮抗したが、わずかにゴールデンステイト・ウォリアーズがリードし113-115で終了する。

試合はゴールデンステイト・ウォリアーズの勝利となった。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-03-06 12:45:06 更新