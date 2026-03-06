すかいらーくグループの一員となり、関東にも続々と店舗を展開し始めた、北九州発のうどんチェーン「資さん（すけさん）うどん」。柔らかいけどモチッと弾力があって美味しいうどんに、黄金色に輝く甘口のダシ。そこに甘じょっぱく煮込んだ牛肉とワイルドなごぼう天が乗った「肉ごぼ天うどん」が名物として知られています。

関東にできた店はまだどこも混んでるけど、九州まで行かずにこのうどんを食べられるようになったのは嬉しい限り。すでに何度かお世話になりました。そして何度食べても最高。

資さんうどんには蕎麦もある

そのくらいうどんのイメージが強い資さんうどんですが、実はメニューに蕎麦もあるのをご存知でしょうか。

メニュー表での扱いはさすがにうどんほど大きくはありませんが、名物の肉ごぼ天も蕎麦で食べることができるのです。

しかも、知り合いの資さんうどんマニアが言うにはこの蕎麦もべらぼうにウマいらしい。地元じゃうどんじゃなくて蕎麦ばかり食べる人も少なくはないのだそう。

さすがに資さんうどんに行く機会が貴重だとうどんを注文しちゃうけど、これだけ関東にも店舗が増えてきてるんだし、ぼちぼち食べてみておくべきか……！

ってことで先日、はじめて資さんうどんで「肉ごぼ天そば」を注文してみました。

肉ごぼ天3本そば（税込851円）

こちらがその「肉ごぼ天そば」。おお〜、蕎麦だ！ 蕎麦を注文したんだから当たり前なんだけど、ごぼう天や“資”の文字が入ったかまぼこと並んで入っているのがうどんではなく蕎麦なのは正直すごく違和感が……！

うどんと比べて麺が細い分、なんだかすごくたくさん入っているような気がします。並盛だけど並盛に見えない。

そして関東圏でこの黄金色のダシと蕎麦という組み合わせもなかなか新鮮。やっぱり蕎麦というと醤油の色がバチッと濃いつゆを思い浮かべちゃうからなあ。

やっぱり資さんうどんはうどんだよなあ。そんな違和感をいろいろ抱きつつ蕎麦をズルズルッといただいてみると……

風味豊かなダシの中で蕎麦の香りが引き立ってる！

おおおっ……これ結構アリ。いや、かなりアリ。蕎麦自体もしっかりウマいし、ダシもバッチリ合ってる。すごくウマいじゃん！

これは想像以上に蕎麦がいいですね。どうやら2022年から二八そばにバージョンアップしたらしいんだけど、のど越しはツルツルで気持ちがいいし、旨味豊かなダシの中でも蕎麦の風味と香りがちゃんと感じられるんですよ。食後に残る蕎麦の余韻もいい感じ。資さんうどんの出汁って蕎麦ともこんなに相性が良かったのか……！

しかもだ。食べ進めていくうちにごぼう天の味が染み出していくのも「ごぼ天うどん」の醍醐味なんだけど、ごぼうのエッセンスも蕎麦の美味しさをいい感じに引き立ててくれていますね。ウマい、ウマい！

これは資さんうどんにも蕎麦派の人がいるというのも納得。個人的には今後も気分で蕎麦を食べてみてもいいなと思ったし、もっと蕎麦の風味をダイレクトに味わえる「ざる蕎麦」「ぶっかけ蕎麦」あたりも食べてみたくなりましたね。大満足です！

先日食べた焼きうどんも美味しかったし、「資さんうどんといえば肉ごぼ天うどん」という先入観は取っ払って、食欲の赴くままに好きなメニューを選んでも幸せになれるのかもしれない。ほかのもいろいろ食べてみようっと！

(執筆者: ノジーマ)