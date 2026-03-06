早期退職制度を利用すれば「退職金が『300万円』上乗せされます」と会社から案内がありました。けれど、その後の仕事が見つかるか不安です。今、手を挙げるべきなのでしょうか？

早期退職制度の「300万円上乗せ」は本当にお得か

退職金が300万円増えるという提示は、一見すると大きなメリットに感じられます。しかし重要なのは、その300万円が今後の生活費や収入減少をどこまでカバーできるのかを具体的に試算することです。例えば、毎月の生活費が30万円かかる家庭であれば、単純計算で約10ヶ月分に相当します。

また、税金や社会保険料の扱いも確認が必要です。退職金は退職所得控除が適用されるため税負担は比較的軽いものの、想定より手取りが少なくなる可能性もあります。

さらに、早期退職後に再就職まで時間がかかれば、その間の国民健康保険料や年金保険料も自己負担となります。上乗せ額だけに目を向けるのではなく、総合的な資金計画を立てることが欠かせません。



再就職の現実と年齢による影響

不安の大きな要因は「次の仕事が見つかるかどうか」でしょう。株式会社マイナビが行った「ミドルシニアの希望退職に関する意識調査」によると、40・50代正社員の約半数が希望退職制度にメリットを感じていると回答しています。

特に40代後半以降になると、求人の選択肢が狭まる傾向があります。これまでの経験や専門性が明確であれば転職の可能性は高まりますが、未経験分野への挑戦は簡単ではありません。

加えて、再就職後の年収が下がるケースも少なくありません。仮に年収が100万円下がれば、3年で300万円の差が生じます。つまり、上乗せされた退職金は数年で相殺されてしまう可能性もあるのです。退職後の働き方を具体的にイメージし、求人動向や自分の市場価値を客観的に確認しておくことが重要です。



判断前に確認すべき3つのポイント

早期退職に手を挙げる前に、まず家計の安全余裕資金を確認しましょう。生活費の1年分以上の預貯金があれば、再就職活動に時間をかける余裕が生まれます。住宅ローンや教育費などの固定支出がどの程度残っているかも重要な判断材料です。

次に、退職後の選択肢を整理します。すぐに再就職するのか、資格取得や独立を目指すのかで必要な資金は変わります。そして最後に、現在の職場環境や将来性も考慮しましょう。会社の業績が悪化している場合、将来的に条件が悪化する可能性もあります。感情だけでなく、数字と将来予測をもとに判断することが後悔を防ぐポイントです。



上乗せ額だけでなく「その後の人生設計」で決める

早期退職制度の300万円上乗せは魅力的に映りますが、それだけで決断するのは危険です。再就職までの期間、想定される収入減少、社会保険料の負担などを具体的に試算し、自身の市場価値や家計状況を冷静に見極めることが大切です。

十分な貯蓄と明確なキャリアプランがある場合は前向きな選択肢となりますが、不安が大きい場合は情報収集と準備を優先しましょう。退職はゴールではなく、新たな生活のスタートであることを忘れずに判断することが重要です。



出典

株式会社マイナビ 「ミドルシニアの希望退職に関する意識調査」

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー