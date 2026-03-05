Nothing Technology、新スマホ「Nothing Phone (4a)」と「Nothing Phone (4a) Pro」を発表！日本でも発売も詳細は後日案内
|新スマホ「Nothing Phone (4a)」および「Nothing Phone (4a) Pro」が登場！
Nothing Technologyは5日（現地時間）、スペイン・バルセロナにおいて2026年3月2日（月）から3月5日（木）まで開催される世界最大級のモバイル関連イベント「MWC Barcelona 2026」に合わせて基調講演イベンを行い、同社が展開する「Nothing」ブランドにおける新商品として5G対応スマートフォン（スマホ）「Nothing Phone (4a)」（型番：A069）および「Nothing Phone (4a) Pro」（型番：A069P）を発表しています。
販売されるモデルは内蔵メモリー（RAM）と内蔵ストレージによって複数あり、インドにおける価格はNothing Phone (4a)の8GB RAM＋128GBストレージモデルが31,999ルピー（約55,000円）、8GB RAM＋256GBストレージモデルが34,999ルピー（約60,000円）、12GB RAM＋256GBストレージモデルが37,999ルピー（約65,000円）、Nothing Phone (4a) Proの8GB RAM＋128GBストレージモデルが39,999ルピー（約69,000円）、8GB RAM＋256GBストレージモデルが42,999ルピー（約74,000円）、12GB RAM＋256GBストレージモデルが45,999ルピー（約79,000円）などとなっています。
また本体色はNothing Phone (4a)がBlackおよびWhite、Blue、Pinkの4色、Nothing Phone (4a)がBlackおよびSilver、Pinkの3色展開です。さらにこれらに先立って直営店「Nothing Store Soho」（イギリス・ロンドン）や「Nothing Store Bengaluru」（インド・ベンガルール）では両機種が2026年3月7日（土）より先行展示されてタッチ＆トライができるということです。一方、日本では両機種ともに発売されるものの、公式Webサイトでは「日本での展開について詳しくは追ってお知らせします。」とし、詳細は後日案内されるとのことです。
更新中
記事執筆：memn0ck
■関連リンク
・エスマックス（S-MAX）
・エスマックス（S-MAX） smaxjp on Twitter
・S-MAX - Facebookページ
・Nothing Phone (4a) 関連記事一覧 - S-MAX
・Nothing Phone (4a) Pro 関連記事一覧 - S-MAX
・Phone (4a) is Out Now
・Phone (4a) Pro has Arrived
・(4a) Series Drops
・You are invited to the Phone (4a) Keynote Event!
・Phone (4a) Drop - Nothing Store Bengaluru 🇮🇳
・Meet the Colours of Phone (4a)
・Nothing Phone (4a)とPhone (4a) Proを正式発表 | Nothing Technology Japan株式会社のプレスリリース
・Nothing | JP