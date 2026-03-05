イスラエル軍は5日、イランの首都テヘランで新たに大規模な攻撃を開始したと明らかにしました。最新情報をエルサレムからお伝えします。

こちらは午前10時になります。5日朝になり、イスラエル軍がイランの首都ヘテランに大規模攻撃を行ったとの最新情報がはいってきました。そのイランに住むイラン人に取材ができたのでお伝えします。

イランはネット回線が遮断されていて連絡がとりにくい状況ですが、日本時間4日夜、イラン国内のイラン人からメッセージが1通届きました。

取材に対して「イラン国民の中には、これまではイランの指導者から圧力を受け、命を落としてきた人がいた一方、今は、アメリカとイスラエルの攻撃をうけ一般人が標的となっている」と苦しい現状を語っています。その上で、今の心境を「私たちイラン人は裏切られたような気持ちだ」と話していました。

一方、イラン国内の焦点は殺害された最高指導者ハメネイ師の後継者選びです。4日には、追悼式典が予定されていましたが、準備が整わず、延期されたと報じられました。ロイター通信などによりますとハメネイ師の次男、モジュタバ氏の名前があがっているということですが不透明な状況です。

取材に応じたイラン人は、今後について「新しい時代がくると喜んでいる人もいるが攻撃への恐怖が深刻だ」と話していました。先が見えない攻撃の応酬が続く中国民にとって不安な日々が続きます。