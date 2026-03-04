マンチェスター・シティのペップ・グアルディオラ監督 photo/Getty Images

プレミアリーグ第28節アーセナル対チェルシーの一戦は、今季のプレミアを象徴するような一戦だった。

3ゴールすべてセットプレイから生まれており、その流れをブレントフォードとともに作り出したアーセナルがビッグロンドンダービーで白星を挙げている。アーセナルのセットプレイは非常に強力で、特にCBのガブリエウ・マガリャンイスはそのキーマンだ。

『Mirror』ではそのアーセナルとタイトルを争うマンチェスター・シティの指揮官であるペップ・グアルディオラ監督が昨今のセットプレイの流行りに言及した。

「私が監督を始めたときはこうではなかった。イングランドでは私が子どものころからCKやFKを獲得すると、ゴールのように喜ぶと言われていた。だから、その点は変わっていないと思う」

「4年前のNBAはスリーポイントがそれほど重要ではなかったが、多くのチームが適応し、今では誰もがスリーポイントシュートを取り入れている」

「これは進化の一部だ。ただ座って文句を言うこともできるが、我々は適応しなければならない。セットプレイで試合が止まることはわかっている。それはダイナミックではないが、ゲームの一部であるのは確かだ」

今季アーセナルがセットプレイから19ゴールを挙げているのに対し、ここまでわずか6ゴールにとどまっているシティ。オープンプレイからのゴール数はトップとさすがの数字だが、今後このトレンドに適応することはできるのだろうか。