町田啓太主演ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』放送決定！「企画書をいただいた際、作品へのすさまじい熱量が伝わってきた」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

町田啓太が、激甘なフリースクールスタッフ“タツキ先生”を演じる連続ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系）が、4月11日21時より放送スタート。情報解禁に合わせ、アートと遊び心溢れるキービジュアルとティザー映像が公開された。

■タツキのモットーは「楽しいことだけ、やろう！」

文部科学省の調査（2025年10月発表）によると、不登校の小中学生は過去最多の35万人を超え、12年連続で増加。『タツキ先生は甘すぎる！』は、そんな現代において、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせる「フリースクール」を舞台にした、あらたなヒューマンドラマとなる。

主演を務めるのは、話題の配信映画『10DANCE』でW主演のひとりを務め、配信ドラマ『グラスハート』、大河ドラマ『光る君へ』など話題作への出演が続く町田啓太。子どもたちに甘すぎるほど寄り添う、フリースクールのスタッフ・浮田タツキを演じる。共演には、日曜劇場『この世界の片隅に』や月9ドラマ『嘘解きレトリック』で主演を務めた松本穂香。タツキの同僚で、ルールを重んじる真面目な元中学校教師・青峰しずく役を務める。

タツキのモットーは「楽しいことだけ、やろう！」。アートを取り入れ絵を描いたり、子どもたちとゲームをしたり遊んでばかりの姿に、真面目なしずくは「なぜこんなに甘すぎるのか…」と疑問に思うことも。子どもの教育に正反対の価値観を持つふたりだが、彼らと向き合う中で、タツキが抱える葛藤と、徹底して寄り添おうとする真意が明らかになっていく。一方、不登校経験もあるしずくは、やがて自分なりの寄り添い方を見出していく。

同時に公開されたキービジュアルでは、タツキとしずく、そして15名の子どもたちが笑顔で寝転ぶ姿が描かれ、物語の鍵にもなる“アート”や“遊び”の要素が詰め込まれた温かい世界観を表現。映像はドラマ公式ホームページ・SNS、日テレドラマ公式YouTubeチャンネルにて公開されており、元気溢れる子どもたちの笑顔が印象的。さらに公式SNSでは、児童生徒役を演じる子どもたちの自己紹介動画も順次公開される。

学校に行きたくない子どもたちと一緒に、時に笑い、泣き、迷いながらも、多様化する生き方に希望を見出していくあらたな形のヒューマンドラマが、この春、幕を開ける。

■町田啓太 コメント

■松本穂香 コメント

■スタッフ コメント

■番組情報

日本テレビ系 4月期新土曜ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』

4月11日（土）21時 初回放送

出演者：町田啓太 松本穂香

脚本：徳尾浩司

音楽：得田真裕

演出：鈴木勇馬

■関連リンク

番組サイト

https://www.ntv.co.jp/tatsuki/