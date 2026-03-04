この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

通常7000が1500マイルに激減。「どこかにマイル」をお得に使うJALモバイルの特典は「家計の味方」だった

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

本記事は広告主から依頼を受けて制作したPR記事です。



YouTubeチャンネル「家計の味方チャンネル」が、「【JALモバイル】JALマイル・LSPが貯まる格安SIMの3大特典・料金・必須設定を徹底解説！【PR】」を公開した。動画では、JALマイレージバンク会員向けに提供される格安SIM「JALモバイル」の仕組みと、旅行好きには見逃せない強力な特典について詳細に解説している。



投稿者はまず、JALモバイルの正体について「中身はIIJmio」であり、通信品質やエリアはIIJmioと同等であると明かす。その上で、本家にはないJALならではの「3大特典」が存在すると語る。

最大の目玉として紹介されたのが、行き先お任せの特典航空券「どこかにマイル」の優遇だ。通常は往復7,000マイルが必要なところ、JALモバイル契約者は年1回に限り「往復1,500マイル」で利用できるという。投稿者はこれについて、行き先が分からない代わりに格安で旅行できる破格のシステムだと評価した。

また、JALの上級会員資格に関わる「Life Status ポイント（LSP）」が毎月貯まる点も強調された。LSPは生涯実績として蓄積されるポイントであり、飛行機への搭乗頻度が低くても「コツコツLSPを貯めて、10年単位で上級会員を目指していきます」と、長期的な視点での活用法を提案している。さらに、毎月の利用料に応じたマイル付与や、アプリ内に不定期で表示されるバナーから獲得できる「シークレットマイル」などの仕組みも解説された。



動画では、ポイ活サイト「モッピー」を経由した申し込みのメリットや、1つのJMB番号で複数回線を契約してもLSP付与は月1ポイントまでという上限など、細かい注意点にも触れている。JALのマイルを効率よく貯めたい層や、将来的にグローバルクラブ会員を目指す人々にとって、スマホ回線の見直しが意外な近道になるかもしれない。