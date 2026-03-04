【お買い得】Amazon 新生活セールでニューバランスのスニーカーが最大51%オフに

今年から規模を拡大して開催されるビッグセール「Amazon 新生活セール」に先駆けて、先行セールが3月5日（木）まで開催中です。先行セールの価格はAmazon 新生活セール本番と同じ価格なので、セール対象アイテムをひと足早く購入できるチャンスです。今回は、ニューバランスのスニーカーをまとめてご紹介。ウォーキングから日常づかいまで、みなさんのライフスタイルにぴったりの靴を見つけてくださいね。

スポーティな装いに高級感を演出する「U530」

ジョギング、ウォーキング、ジムから普段履きまで活躍する「W413」

ユニセックスサイズで展開。印象的なビッグNロゴを配した人気シリーズ

ニューバランスのオーソドックスなランニングシューズ

防滑性・耐久性に優れたアウトソールが足元をサポート。「DynaSoft 900」

夜間・早朝の視認性を高める反射材を踵部に搭載

クッション性に優れたランニングシューズ「Fresh Foam 520 v9」

丸みを帯びたクラシックなシルエット

ウォーキングから普段履きまでOKな「430」が、より軽くワイドなv4にアップデート

その他のおすすめ商品

ポイントアップキャンペーン、さらに大抽選会も

※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください

※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください

※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります

キャンペーン期間中にエントリーし、合計10,000円（税込）以上のお買い物で所定の条件を満たすと、追加のAmazonポイントが還元されます。さらに、大抽選会では最大100,000ポイントが当たるチャンスも。