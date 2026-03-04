2026W杯まで残り100日。このタイミングで『NBC Sports』はグループステージの戦いがどうなるか予想を展開しているが、『死の組』の1つと表現されたのが日本代表の入るグループFだ。



このグループで日本はオランダと初戦を戦い、2戦目でチュニジア、最終節で欧州予選プレイオフ勝者（ポーランド、ウクライナ、スウェーデン、アルバニア）と対戦する。



戦力やW杯での実績ではオランダが一歩リードかもしれないが、同メディアはほとんど差がないと見ている。このグループに関しては優勝候補と呼べるチームはいないものの、どこが勝ち進んでもおかしくない順位予想の難しいグループとの評価だ。





「ここでの死の組とはトップチームの数が多いからという理由ではなく、オランダを含めどのチームにも楽なゲームが存在せず、全てのチームが順位を落とす可能性がある。各大陸から上位チームが集まっており、そこに欧州予選プレイオフ勝者が加わる。全チームの健闘を祈る」同メディアはこのように伝えており、今大会の中で最も読めないグループと言える。プレイオフ枠も厄介で、ポーランドやスウェーデンもタレントは揃っている。日本が第2戦で戦うチュニジアも派手さはないが、堅実なチームだ。初戦のオランダ戦でポイントを落としていた場合、日本にとってチュニジア戦はかなり厄介なゲームとなるだろう。もう1つの死の組はフランス、セネガル、ノルウェー、そこに大陸間プレイオフ勝者（イラク、ボリビア、スリナム）が入るグループIだ。ここはフランス、セネガル、ノルウェーの争いとなり、各チームの直接対決はかなり熱いものとなりそうだ。