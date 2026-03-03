「完全に失明する可能性もある」医師に告げられた32歳男性の絶望。原因は長時間のスマホ利用、たった1年で視力は0.02以下に
10人に1人が失明リスクにさらされる可能性も--。オーストラリアの視覚研究所が発表した統計が現実味を帯びてきている。その要因として問題視されているのが、スマホの過剰使用だ。もはや日常生活で欠かせない道具だが、使えば使うほど眼にダメージが蓄積されているという。誰にでも起こり得る「スマホ失明リスク」の実態を追った。
◆「まさか自分が……」1日10時間のスマホ利用、1年で強度近視に
「友人たちと旅先で景色を眺めても、僕だけ視界がぼやけている。もう二度とみんなと同じ世界は見られないかもしれないと悲しくなりました……」
32歳で極度の近視となった斎藤亮さんは、そう、うなだれる。彼の眼が悪くなった原因は長時間に及ぶ“スマホの使用”だ。
「数年前に飲食業界に転職しエリアマネジャーを任されました。どこにいようと管轄店舗の従業員とチャットで連絡をとりあう必要があり、24時間スマホが手放せなくなりました」
使用時間は多いときで1日10時間。だが本人は、「ギリギリまで視力の低下に気がつかなかった」と振り返る。
「東京に住んでいると遠くを眺めることがほとんどなく、移動中もスマホを凝視していました。ある日、不意に手元の資料の文字に目を落としたときに『あれ？ こんな見えなかったっけ？』と驚き、そこで始めてハッと顔をあげたら、周囲がひどくぼやけていたんです」
眼科での診断は衝撃的だった。転職から1年で、0.5はあったはずの視力が0.02以下へ急落、強度の近視となり近くのものですらぼやけて見えるレベルになっていたのだ。
「医師からは『スマホしか原因がない。このまま近視が進行すると視力が0となり完全に失明する可能性もある』とハッキリ告げられました。最悪の場合、朝起きたら目が見えない、ということもあるそうです。今でも、裸眼だと1m先に人がいるかどうかすら判別ができない。コンタクトをつけても小さな文字や遠くの景色は見えません」
◆強度近視・緑内障・白内障……あらゆる失明リスクが加算
斎藤さんの話はけして他人事ではない。
「オーストラリアの視覚研究所の発表によると、スマホが原因で2050年には世界人口の約1割（約10億人）が強度近視となり、失明リスクにさらされるという統計結果も存在します」
と、語るのは『スマホ失明』の著者で眼科医の川本晃司氏だ。
「失明には大きく分けて、視力が0になる『医学的失明』、眼鏡をかけても視力表の最上段が判別できない『社会的失明』、両目では物が二重に見えて歩くことすらままならない『機能的失明』があります。これら3つとも、スマホの過剰使用で格段にリスクが高まると指摘されているのです」
だが、テレビやパソコンなど数あるデバイスの中で、なぜスマホだけがこれほどまでに危険視されるのか。
「長時間眼を酷使し続けてしまう、極端に近い距離で見る、瞬きも忘れるほど過集中になる、目が乾いて無意識にこすってしまう。これらが失明のリスクを高める要因であり、スマホの使用はこの4つが同時に重なるのが問題です」
暗い場所でも見えてしまうため、長時間の利用につながりやすいのもスマホが本や漫画と決定的に違う点だという。
「スマホを近距離で長時間見続けると、眼球の長さ（眼軸）が伸びていき、それが近視を引き起こします。一度伸びた眼軸を元に戻すことは不可能で、視力や機能は自然には回復しません。かつては、『近視は20歳で止まる』と言われてきましたが、最新の研究では何歳でも眼軸は伸び続けることがわかっています」
冒頭の斎藤さんのような極度の近視は、「社会的失明」と言える。それだけでなく、近視が進行すると合併症として緑内障をも発症しやすくなるという。
◆「まさか自分が……」1日10時間のスマホ利用、1年で強度近視に
32歳で極度の近視となった斎藤亮さんは、そう、うなだれる。彼の眼が悪くなった原因は長時間に及ぶ“スマホの使用”だ。
「数年前に飲食業界に転職しエリアマネジャーを任されました。どこにいようと管轄店舗の従業員とチャットで連絡をとりあう必要があり、24時間スマホが手放せなくなりました」
使用時間は多いときで1日10時間。だが本人は、「ギリギリまで視力の低下に気がつかなかった」と振り返る。
「東京に住んでいると遠くを眺めることがほとんどなく、移動中もスマホを凝視していました。ある日、不意に手元の資料の文字に目を落としたときに『あれ？ こんな見えなかったっけ？』と驚き、そこで始めてハッと顔をあげたら、周囲がひどくぼやけていたんです」
眼科での診断は衝撃的だった。転職から1年で、0.5はあったはずの視力が0.02以下へ急落、強度の近視となり近くのものですらぼやけて見えるレベルになっていたのだ。
「医師からは『スマホしか原因がない。このまま近視が進行すると視力が0となり完全に失明する可能性もある』とハッキリ告げられました。最悪の場合、朝起きたら目が見えない、ということもあるそうです。今でも、裸眼だと1m先に人がいるかどうかすら判別ができない。コンタクトをつけても小さな文字や遠くの景色は見えません」
◆強度近視・緑内障・白内障……あらゆる失明リスクが加算
斎藤さんの話はけして他人事ではない。
「オーストラリアの視覚研究所の発表によると、スマホが原因で2050年には世界人口の約1割（約10億人）が強度近視となり、失明リスクにさらされるという統計結果も存在します」
と、語るのは『スマホ失明』の著者で眼科医の川本晃司氏だ。
「失明には大きく分けて、視力が0になる『医学的失明』、眼鏡をかけても視力表の最上段が判別できない『社会的失明』、両目では物が二重に見えて歩くことすらままならない『機能的失明』があります。これら3つとも、スマホの過剰使用で格段にリスクが高まると指摘されているのです」
だが、テレビやパソコンなど数あるデバイスの中で、なぜスマホだけがこれほどまでに危険視されるのか。
「長時間眼を酷使し続けてしまう、極端に近い距離で見る、瞬きも忘れるほど過集中になる、目が乾いて無意識にこすってしまう。これらが失明のリスクを高める要因であり、スマホの使用はこの4つが同時に重なるのが問題です」
暗い場所でも見えてしまうため、長時間の利用につながりやすいのもスマホが本や漫画と決定的に違う点だという。
「スマホを近距離で長時間見続けると、眼球の長さ（眼軸）が伸びていき、それが近視を引き起こします。一度伸びた眼軸を元に戻すことは不可能で、視力や機能は自然には回復しません。かつては、『近視は20歳で止まる』と言われてきましたが、最新の研究では何歳でも眼軸は伸び続けることがわかっています」
冒頭の斎藤さんのような極度の近視は、「社会的失明」と言える。それだけでなく、近視が進行すると合併症として緑内障をも発症しやすくなるという。