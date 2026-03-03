女優・内田理央（34）が、放送中の冬ドラマで存在感を発揮している。『略奪奪婚』（テレビ東京）で主演を務める他、月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ）にも主要キャラとして出演。『略奪奪婚』では、夫の子どもを身ごもった不倫相手に略奪婚される主人公・佐久間千春を熱演中だ。

2026年冬クールでは、主演作『略奪奪婚』を含む2作に出演している内田理央（本人Instagramより）

同作品で内田は、数多くの過激なシーンに挑戦している。

夫に捨てられ自暴自棄になった千春は、慰謝料で得た大金を使いホスト遊びでさびしさを紛らわすのだが、ドラマ初回から金でホストを買い“性奉仕”させる場面が登場。さらに、男性3人との行為を撮影され脅されたり、ホスト遊びで金が尽きると勤務先である弁当屋の上司を相手にトイレで売春を行ったりと、とにかく濡れ場の多い作品になっている。

一方、『ヤンドク！』では、橋本環奈が演じる主人公・田上湖音波の親友・城島麗奈を担当。麗奈は、名古屋・錦の高級クラブで働くシングルマザーで、ド派手な洋服を着こなすわかりやすい元ヤンだ。

常にハイテンションなキャラクターで、『略奪奪婚』で演じる千春とは真逆の天真爛漫な性格のキャラとなり、両極端ともいえる役を同一クールで演じ分けている。

日大在学中にデビュー→「セフレが5人」の濡れ場たっぷりドラマで話題に

1991年生まれの内田は、2010年にバラエティ番組『アイドルの穴〜日テレジェニックを探せ！〜』（日本テレビ）でデビュー。「日テレジェニック2010」に選ばれ、グラビアアイドルとして男性向けの雑誌を中心に水着姿を披露して人気を得る。

その後、2014年に日本大学を卒業すると女優業を本格化。同年に放送した『仮面ライダードライブ』（テレビ朝日）にヒロイン・詩島霧子役で出演すると、仮面ライダーシリーズが好きだったというエピソードもあってファンからも高い支持を集めた。

女優として大きくブレイクするきっかけとなったのが、2018年に放送された『おっさんずラブ』（テレビ朝日）だ。同作では、田中圭が演じる主人公・春田創一の幼なじみ・荒井ちずを担当し、作中で屈指の人気キャラに。この作品で演技が認められ「日刊スポーツ・ドラマグランプリ」で助演女優賞を受賞し、2020年に『来世ではちゃんとします』（テレビ東京）で主演を務め、女優としての地位を確立していった。

後にシリーズ化する『来世ではちゃんとします』で内田が演じたのは、5人のセフレがいる性依存系女子の大森桃江。性的探究心が人一倍強いキャラで、ドラマの中ではさまざまな「エロシーン」が登場している。

緊縛されながらオムライスを食べ、“口で処理”を強いられるシーンも……

SM好きのセフレとの逢瀬で、縛られながらオムライスを食べる「緊縛オムライス」をはじめ、セーラー服姿での緊縛も披露。生理中の桃江に対して心配するふりをした男が、胸を揉みながら口で“処理”することを要求する過激な場面もあった。

その他にも際どいセリフやシーンが多く「ベッドシーンが毎回登場するドラマ」として衝撃を与えた『来世ではちゃんとします』のヒットで内田は人気が急上昇し、その後はドラマだけでなく映画『耳をすませば』や『アンダーカレント』などに出演し、演技力の高さが世間にも知れ渡っていく。

過去には「媚薬」を使ったことがあるとのカミングアウトも

女優として順調なキャリアを築く内田だが、プライベートでは「恋多き女」として知られる。

2020年には『週刊文春』が当時Kis-My-Ft2に所属していた北山宏光との密会を報道。北山の自宅に通う内田の姿が報じられ、双方のファンに大きな衝撃を与えた。

2023年には、MY FIRST STORYのボーカル・Hiroとの映画＆焼き肉デートが文春オンラインのスクープで明らかに。2人の関係はあまり長続きしなかったようだが、2024年には、YouTuberのヒカルとの交際をまたも『週刊文春』が報じている。

さらに、過去に『FRIDAYデジタル』のインタビューでは媚薬やモテ薬を飲んだ経験があると告白したこともある。媚薬は効果がなかったとのことだが、モテ薬の方は効き目があり、5人に告白されたというエピソードを話していた。

このように、出世作となった『来世ではちゃんとします』の大森桃江さながらな“肉食”ぶりを見せる内田だが、逆にそれが奏功したのか、人気を落とすことなく現在まで高い好感度を維持している。

当初は男性ファンが大半だったが……

内田の根強い人気を支えるのは、圧倒的に多いとされる女性ファンたちだ。テレビ関係者はこう明かす。

「デビュー当初はグラドルだったので、ほとんどが男性ファンでした。しかし、『おっさんずラブ』、『来世ではちゃんとします』という、女性視聴者が大多数のドラマでブレイクしたことで、同性ファンが一気に増えました。

雑誌『MORE』の専属モデルをはじめ、ファッション関連の仕事も多く、次々と女性ファンを獲得。いまでは大半が女性ファンのようで、熱愛報道があっても人気を落とすことがなかったのではないかと。バラエティ番組や自身のYouTubeチャンネルでは、天真爛漫で明るい性格なところを披露している。同性受けが非常によく、熱愛スキャンダルくらいでは人気が揺るがない状況です」

自分を飾らずに自由に生きる姿とともに、Instagramではファンからのメイク相談も受けており、女性たちの理想像として人気なのだろう。

そんな内田だが、女優としての人気が高まっている半面、いわゆる大作と呼べる作品での活躍はまだ少ない。今後のステップアップという意味で、多くの視聴者が見る作品への出演が期待されている。

「内田さんは、これまでイロモノ的な女優として、テレビや映画の関係者に見られていた。ただ、2024年に放送された主演ドラマ『嗤う淑女』（東海テレビ・フジテレビ）で評価がガラリと変わりました。

内田さんは、天才的な話術で人々を破滅へと導く危険な女性を演じ、作品自体は大ヒットといかなかったものの、迫真の演技で評価が急上昇しました。今後は朝ドラや大河ドラマをはじめ、日曜劇場など、注目度が高い作品に事務所が猛プッシュする可能性が高い。今年以降、さらに内田さんが女優として人気を得ていくかもしれません」（民放関係者）

グラビアアイドルからキャリアスタートし、同性からの支持を確立させ女優としての才能を開花させた内田。体を張った演技もできるだけに、今後のさらなるパワフルな活躍に期待だ。

（ゆるま 小林）