内田理央さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ 】What's in my bag??最近のバッグ事情を全部見せｯ』の動画を投稿。バッグの中身を紹介する中で、大好きだというヘルシーなおやつを紹介してくれました。【関連記事】田中みな実がおすすめ！“夜食べても罪悪感なし”グルテンフリーお菓子「ストックしてる」内田さんが「小腹が減った時用の」とコメントして披露した商品がこちら。◼︎青パパイヤ酵素入りバー