1月上旬、東京・新宿で「LOVE」と書かれた巨大なオブジェを前に物鬱げな表情で立っていたのは女優の内田理央だ。スマホを見つめてはため息を漏らす姿は、華やかな街の空気とは対照的だった。「現在放送中のドラマ『略奪奪婚』（テレビ東京系）の撮影ですよ」そう明かすのは制作会社関係者だ。「2022年に電子コミックとして配信され、“元嫁VS今嫁の妊娠バトル”という刺激的なテーマで注目を集めた山田芽衣氏の同名作が原作で