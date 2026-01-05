内田理央さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ 】What's in my bag??最近のバッグ事情を全部見せｯ』の動画を投稿。バッグの中身を公開しながら、愛用品も紹介してくれました！中には美容系のアイテムも。【関連記事】内田理央「試す価値はある」効果を実感！愛用のまつ毛美容液■肌荒れ対策に動画で紹介されたのがこちら！KOPHER/メルダーSOSシステム 5,600円（編集部調べ） この投稿をInstagramで見るKOPHER(@kopher_g