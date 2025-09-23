女優の内田理央（33）が23日放送のABEMA「すっぴんトーク meets SPRiNG」に出演。自身の転機について語った。自身の転機について尋ねられた内田は、数年前に体調を崩し緊急入院したことを告白。「その時に50％の確率で死にますって言われて。風邪だと思って病院に行ったんですよ。だから“えぇっ！？”ってなって」と振り返った。「死ぬことを考えなきゃいけなくって。その時にいろんな感謝をしなきゃとか、もっとこれすれ