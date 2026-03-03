



サッカーではゴールを決めた際に喜びを爆発させてユニフォームを脱ぐ選手がいるが、ユニフォームを脱ぐセレブレーションはスポーツマンにふさわしくない行為としてイエローカードの対象となる。



感情を爆発させるのはいいが、ユニフォームを脱ぐ前に自分のカード状況は把握しておく必要がある。



今月1日、マルタの国内リーグにてちょっぴり笑えるセレブレーションが起きた。ヒバーニアンズFC対バレッタの一戦にて、74分にヒバーニアンズFWミューレンが派手なバイシクルシュートから同点ゴールを記録。ミューレンは喜びを爆発させてユニフォームを脱いだのだが、ミューレンはすでに1枚イエローカードをもらっている状況だった。





Momento intelligenza calcistica da parte di Miullen, centravanti dell’Hibernians che segna in rovesciata il pari contro Valletta.



Si leva la maglietta, si rende conto di essere già ammonito e quindi incolpa il gps. L’arbitro non ci casca: espulso



pic.twitter.com/5FdFJSBGgk — Sottoporta (@Sottoporta_ICI) March 1, 2026

ミューレン自身も途中でそのことに気付いたのだろうか。そのままピッチの外に出て、中のアンダーシャツも脱いでみせた。主審にはアンダーシャツを脱ぐためにユニフォームを脱いだのだとアピールしていて、ゴールセレブレーションのためにユニフォームを脱いだわけではないと弁明したのだ。しかしその言い訳は通らず、主審は2枚目のイエローカードを提示している。伊『Gazzetta dello Sport』は「審判を騙すことは出来なかったようだ」と伝えていて、この手法は通用しなかったか。