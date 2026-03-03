この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

歯科医師の木村隆寛氏が、自身のYouTubeチャンネル「木村先生には歯が立たない!!【あなたの歯にプラスする】」で、「歯医者が考えるやらない方が良い保険治療４選はコレ！」と題した動画を公開。歯科医師の視点から、長期的には歯の寿命を縮めるリスクがある保険治療について警鐘を鳴らした。



動画で木村氏は、歯科医師として「できればやりたくない保険の治療」として、ピーククラウン、保険のブリッジ、入れ歯、CAD/CAMクラウンの4つを挙げる。特に新しい素材であるピーククラウンについては、全世界的に見ても普及から2年ほどしか経っておらず、「全くと言っていいほど実績はない」と指摘。審美性の低さに加え、長期的な安全性が不透明な点を問題視した。



また、保険のブリッジ治療についても、「健康な歯を360度削らないといけない」という大きなデメリットを強調。この治療法が原因で歯を失うケースは多く、「ほとんどそれでどんどん歯が抜けていってて、結局80歳で歯は1本2本とかしか残らなくなっちゃう」と、負の連鎖に陥る危険性を訴えた。さらに入れ歯も、「歯が抜けていっちゃう大きい原因の1つ」だと断言。バネをかける健康な歯に負担がかかり、結果的に歯が抜けるスピードを加速させると解説した。



木村氏は、これらの治療法が保険適用されている背景には、金属価格の高騰や歯科技工士不足といった医療制度側の事情があると分析。必ずしも患者の歯の健康を最優先した選択肢ではないと語る。その上で、日本の保険制度は素晴らしいとしながらも、治療法には選択肢があることを伝え、「選択をミスらないようにしてほしい」と、安易に保険治療を選ぶことのリスクについて注意を呼びかけた。