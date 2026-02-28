米国とイスラエルのイラン攻撃により、原油高が進むなど市場が揺さぶられている。

日本の今後の経済政策運営にも大きな影響を及ぼそう。

代表的指標となる米原油先物価格は１日、一時、１バレル＝７５ドルへ急騰し、約９か月ぶりの高値をつけた。日経平均株価も急落し、１５００円超下げる場面があった。

東京外国為替市場では「有事のドル買い」などが原因で、１ドル＝１５７円台まで円安が進んだ。

日本銀行は昨年１２月、政策金利を約３０年ぶりの高水準となる０・７５％程度へと引き上げた。金融政策の正常化を進める考えで、当面１〜２％の金利水準を目指すとみられてきた。市場では４月までの利上げを見込む声が多かった。

しかし、軍事衝突が長期化して原油価格が高騰し続ければ、日本経済への打撃は避けられない。

景気後退の懸念が高まった場合、これまでの利上げ路線の修正を迫られよう。一方、過度な円安や物価の高騰を抑え込む必要が高まれば、追加の利上げを検討することになる。金融政策の方向性を慎重に見極めるべき局面だ。

食料品やエネルギーなどを輸入に頼る日本にとって、行き過ぎた円安は物価高を助長する。日銀は特定の為替水準を政策目標にしていないとはいえ、利上げが遅れることで円安を加速させないよう、目配りすることも重要になる。

日銀の氷見野良三副総裁は２日の講演で、これまでの利上げによる影響は限定的とした上で「金融環境は依然緩和的な領域にある」と追加利上げの余地を残した。

日銀は高市政権と丁寧な意思疎通を図ることが求められる。高市首相はかねて、景気を冷やすリスクがある利上げに慎重だと受け止められているからだ。

首相の金融政策への考え方を示すメッセージとして注目されたのが日銀の審議委員人事である。

政府は先週、審議委員に中央大名誉教授の浅田統一郎氏と、青山学院大教授の佐藤綾野氏を充てる人事案を国会に提示した。

市場では、これまでの著書や講演の発言などから、２人とも金融緩和と積極財政を志向するリフレ派との見方が広がっている。

日銀は正副総裁３人と審議委員６人、計９人の政策委員が多数決で政策を決める。新旧各２人の交代で、リフレ派の審議委員はそれまでの１人から２人に増える。

政策の方向性を巡って政権側との間で混乱が生じないよう、２人の識見も生かして市場の動揺を招かぬようにすることが大切だ。