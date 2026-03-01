巨人からポスティングシステムを使用して大リーグ・ブルージェイズに移籍した岡本和真内野手が１日放送のフジテレビ「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」に出演。大リーグ球団との交渉の裏側などを明かした。

ブルージェイズとは期限ぎりぎりの１月３日（日本時間４日）に合意が報じられた。番組では４年総額約９３億円（金額は推定）とされる契約内容が岡本の予想の２倍の金額だったと紹介。ＭＣの浜田雅功に「自分が思っていたより上（の金額）だったのか」と問われた岡本は「自分の中で日本より（年俸が）低いのは嫌だった」といい「これぐらいは欲しいというのは決めてた」と明かした。

浜田は「奈良の田舎もんがさぁ」と毒づいたが、実際に金額を聞いた際に岡本は「全然浮かれてなくて。なんか決まった瞬間にこのチームのユニホームを着て試合するんや」と、緊張感が込み上げてきたと明かした。

「うれしいんかなと思ったら、全然そんなんなくて。みんな『おめでとう』と言ってくれたが、僕のテンションめっちゃ低いんで、『大丈夫か？』と」とその時の様子を振り返った。

カナダでの自宅はまだ決まっていないと言い「一回見に行こうと言われたが、おれの年俸分かってるか？っていうくらいどえらい家で」と岡本は苦笑い。「部屋、何部屋あるの？っていうぐらい。トイレだけで今の家ぐらい（の広さが）あるで？っていうくらいの。それくらいピアノが置いてあったり、暖炉の火がついていたり」という豪邸だったとし「それを一番最初に見せられて基準がおかしくなってしまう」と困惑したと明かした。