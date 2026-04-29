◇ア・リーグブルージェイズ − レッドソックス（2026年4月28日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が28日（日本時間29日）、敵地でのレッドソックス戦に「4番・三塁」で先発。3回に3試合ぶりの安打となる先制適時打を放った。初回2死一塁の第1打席は初球を打ち上げて三飛。3回2死二、三塁の第2打席で、レッドソックスの若手有望株左腕トーリの95.8マイル（約154.2キロ）直球を捉え、左翼手の頭上を越えるタ