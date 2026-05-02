◇ア・リーグブルージェイズ―ツインズ（2026年5月1日ミネアポリス）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が1日、敵地でのツインズ戦に5戦連続となる「4番・三塁」で出場。4月25日（同26日）ガーディアンズ戦以来、6試合ぶりとなる本塁打を放った。同点にされた直後、岡本が一振りで相手を突き放した。2―2の4回無死、ツインズ先発・ウッズリチャードソンのスライダー強振。打球は左翼席へと高く美しい弧を描いた。打球

◆ブルージェイズ・岡本和真、6号本塁打の動画 Kazuma Okamoto leans back and drills a go-ahead solo shot 🔥 pic.twitter.com/1GQmYeKSrx — MLB (@MLB) May 2, 2026