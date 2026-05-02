◇ア・リーグブルージェイズ―ツインズ（2026年5月1日ミネアポリス）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が1日、敵地でのツインズ戦に5戦連続となる「4番・三塁」で出場。メジャーでは初めての1試合2本塁打、2打席連続本塁打を記録した。同点にされた直後、岡本が一振りで相手を突き放した。2―2の4回無死、ツインズ先発・ウッズリチャードソンのスライダー強振。打球は左翼席へと高く美しい弧を描いた。打球速度104.8

◆ブルージェイズ・岡本和真 今季第7号本塁打の動画 KAZUMA OKAMOTO GOES YARD AGAIN 😤 pic.twitter.com/x9wZA42tJN — MLB (@MLB) May 2, 2026