Bジェイズ・岡本和真【写真：ロイター】フルカウント

MLB・ツインズ戦で2試合連発 岡本和真がまた豪快な一発

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ブルージェイズ岡本和真が現地時間2日、ツインズ戦に出場した
  • 2点ビハインドの6回に、約138メートルの特大アーチを放った
  • 前日は2本塁打を放っており、これで2戦3発となった
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