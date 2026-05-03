ブルージェイズの同僚が称えた岡本の特大弾【MLB】Bジェイズ 11ー4 ツインズ（日本時間3日・ミネソタ）ブルージェイズの岡本和真内野手が2日（日本時間3日）、敵地で行われたツインズ戦に「4番・三塁」で先発出場。6回に2試合連続となる8号ソロを放った。カナダ放送局「スポーツネット」の球場インタビューに登場した同僚のマイルズ・ストロー外野手は「最も印象的な本塁打の1つ」と特大の一発を称えた。前日に記録したメジャ