ブルージェイズは2日（日本時間3日）、敵地でツインズと対戦し、11―4の逆転勝利で2連勝を飾った。岡本和真内野手（29）は「4番・三塁」で先発出場し、2試合連発となる8号ソロを含む5打数2安打2打点の活躍を見せた。2打席凡退で迎えた2−4の6回の第3打席。2番手の右サイドハンドのトパから内角低めのシンカーを完璧に捉えて2試合連発となる8号ソロを放った。飛距離453フィート（約138メートル）の特大弾で1点差に詰め寄った。