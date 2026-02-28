シャオミは28日、グローバル向けに「Xiaomi 17 Ultra」を発表した。グローバル版の価格は1499ユーロ。

あわせて「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」も発表されている。こちらの価格は1999ユーロ。

Xiaomi 17 Ultra

Xiaomi 17 Ultraは、ライカの光学技術を取り入れたトリプルカメラシステムを搭載するAndroidスマートフォン。メインの広角カメラには、1インチの大型センサー「Light Fusion 1050L」を採用する。LOFIC技術を組み合わせることで白飛びを抑え、明暗差を豊かな階調で表現できる。

望遠カメラには2億画素の大型センサーを搭載。75mm～100mmの範囲でシームレスに変化する可変式光学ズームに対応する。レンズ設計にはライカの「APO」技術を採用し、高い解像感と忠実な色再現を追求した。

チップセットにはクアルコムの「Snapdragon 8 Elite Gen 5」を搭載。冷却機構には、バイオニックベイパーチャンバーを用いた「Xiaomi 3D デュアルチャネル IceLoop システム」を採用し、高負荷時でも安定した動作を目指す。

バッテリー容量は6000mAh。90Wの有線急速充電に対応するほか、ワイヤレス充電もサポートする。

ディスプレイは、画素配列をRGBに最適化した6.9インチの「Xiaomi HyperRGB 有機EL」を搭載。1.5K解像度ながら2K相当の精細表示を実現しつつ、消費電力を前世代比で約26％削減したとしている。

あわせて、フォトグラフィーキットも用意される。

Leitzphoneも

このほか、「Xiaomi 17 Ultra」をベースにした「Leica Leitzphone powered by Xiaomi」も発表された。