今年もプロ野球12球団は、2月1日に春季キャンプを開始し、2026年シーズンの開幕に向けて本格的に動き始めた。昨季も球界は世の中にさまざまな話題を振りまいたが、その一つに埼玉西武ライオンズが発売し、たちまち人気アイテムとなった「ビッグチェーンネックレス」（3900円）が挙げられる。

【衝撃のクソデカ画像】歴代ナンバーワンの売り上げ、“クソデカネックレス”をたっぷり見る

言ってしまえば、ただただ派手なだけのネックレス。しかも価格はそれなりに高額で、ファンから「いつどこで誰が使うのか」と声も上がったアイテムにもかかわらず、一際目立つその外観で注目を集め、SNSで「クソデカネックレス」と愛称が付けられると人気が拡大。

選手がパフォーマンスで使用したことで人気はさらに加速し、球団が発売したグッズとしては過去一番と言っていいほどのヒット商品になったという。ネックレスの開発を担当した中村作さんに、開発秘話やブームの裏側を明かしてもらった。



開発に携わった中村作さん。前職はアパレルブランドの商品企画に携わっていた ©杉山秀樹／文藝春秋

クソデカネックレスの「意外なルーツ」とは？

アパレルブランドでの商品企画を経て西武ライオンズに入社し、今年で6年目の中村さん。通常、売れ行きが伸びやすい商品といえばタオルやユニフォーム、応援時に振るミニフラッグなどが該当する中で“珍グッズ”が見せた空前の大ヒットを感慨深げにこう振り返る。

「日頃からタオルやミニフラッグに次ぐ人気アイテムをいつか作りたいと思っていたので、多くの方に身につけていただけたことが本当に嬉しいですし、オリジナリティ溢れる名前を付けて、広めてくださったファンの皆さんには感謝しています」

球場の応援風景を一変させ、多くの人がジャラジャラとぶら下げることとなったネックレスの開発を思い立ったのは、2024年10月頃のこと。中村さんがロサンゼルス・ドジャースの出場するMLBのプレーオフを何気なく見ていたときだった。

最初の企画プレゼンは、失笑された

MLBの中継を見ていると、首元に青いチェーンをぶら下げた観客の熱狂する姿が目に留まった。

「インターネットで調べてみると、どうやら青いチェーンの正体は、ドジャースのロゴがあしらわれたネックレスだとわかって。色々と情報を調べていくうちに、アメリカのラッパー文化があってこの大きいネックレスが受け入れられているんだなと。同じように、ライオンズのワイルド系というか、ある意味での男くささがあるチーム性にもマッチするんじゃないかと思うようになりました」

現地の情報をヒアリングし、確かな手応えとともに中村さんは企画会議に臨んだ。しかし、プレゼンを終えると、会議室には笑いが出たものの、商品として「いける！」という雰囲気では全くなかったという。

「確かに私も、アメリカでゴツい大きさのネックレスが流行していると知った時には、かなり驚かされましたし、それを日本で商品として売るとなると勇気がいりますよね。私自身、この時点では爆発的に売れるとは思っていませんでしたし、『少しでも売り上げに繋がればいいな……』くらいの考えでしたから」

クソデカいネックレスに対し、当初は否定的な意見も

グッズの企画メンバーは4名。2023年に高橋光成投手が企画を持ち込み実現に至った「チームロンゲ」グッズをはじめ、個性やユーモアを受け入れ、果敢なチャレンジを推進する風土ではあるものの、当初は否定的な意見も少なくなかったそう。

それでも中村さんは、アメリカの野球ファンがネックレスを身に付け、思い思いに楽しむ様子を盛り込んだ資料を何度も作って思いを伝え、最終的に最小ロットながらも生産の了承を取り付けた。

そんな中村さんの元に、タイミングよく同じくドジャースの試合を観た新規の取引先から、ネックレスに関する提案が届いた。渡りに船とばかりに話を進めることにして「思い切り目立つ、ライオンズらしさの溢れるグッズ」を目指して、試行錯誤を重ねながら、チェーンの色やチャームのデザインの選定を進めていった。

クソデカネックレスの開発で最も悩んだのは……

商品コンセプトやプロモーションを考える上で意識したのは、アメリカと日本の文化の違いだ。アメリカはストリート文化が根付いており、ギラギラしたネックレスは受け入れられやすい。一方、日本ではどうしても物珍しさを感じてしまう。

アメリカで見たそのままをグッズに落とし込んでしまうと「ガチっぽさ」（中村さん）が強く出てしまうため、とにかく軽さを追求して、デカいのに軽いというユニークさを演出した。ある意味での“チープ感”が、逆にヒットのポイントになっているのかもしれない。

デザインについては、通常のグッズ開発だとサンプルを1種類しか用意せず決め打ち的に詰めていくところ、何種類も用意してチェーンの色やチャームのデザインを決めていった。特に悩んだのがチェーンの色だったという。

「ドジャースのチェーンも青でしたし、ライオンズもチームカラーが青なので、普通に考えれば青かなと。でもチームで話していった中で『ここは振り切って、目立とう』ということで金色になりました。ここはもう理論とかがあるのではなく（笑）、やるからには1発目でカマしてやろうと」

「トンデモグッズ出してきやがった！」「久々に困惑グッズ出たな」SNSが大盛り上がり

商品内容が定まった次は、プロモーションだ。軽さこそあるものの、金色の太いチェーンと、レオのイラストが一際目を引くワイルドなデザインに仕上げられたネックレスは、熱心なファンとしても買うのに勇気がいる。そこで「選手の皆さんを巻き込みながらの訴求が必要不可欠」と考えた中村さんは、2025年春季キャンプの終盤を迎えていた宮崎に飛んだ。

まず声をかけたのは、レアンドロ・セデーニョ選手（昨シーズン限りで退団）。「ネックレスを付けるイメージが浮かんだ」というセデーニョ選手に、PR動画の出演と自身が本塁打を放った際のセレブレーションでの着用を依頼すると、二つ返事で快諾してくれた。

「MLBでネックレスが流行していることを知っているような雰囲気だった」（中村さん）というセデーニョ選手がその時に撮影した動画は、SNSで約27万回再生を記録し（2026年2月現在）、多くの人々の注目を集めるロケットスタートを切った。ファンからは「トンデモグッズ出してきやがった！」「こんなのいつどこで誰が使うんですか？？？買います！！！」「久々に困惑グッズ出たな」などの喜びとともに困惑も垣間見えるコメントが寄せられていた。

「公式として謳っていない」クソデカネックレスはあくまで「通称」

発売に向けて「少しでも盛り上がるように」と、従来よりも長いPR期間が設けられたネックレスは、当初思い描いていた想像をはるかに凌ぐ注目を集める中、オープン戦が行われている3月11日に発売日を迎えた。

まだ売れるか確信を持っていなかったこともあり、そもそも最小ロットでの発売だったため数百個単位の生産にとどめていたが、その人気と注目の高さから、発売と同時にたちまち完売。人気の声を受け、ほどなくして再生産が決まった。

さらにはSNSで広がった「#クソデカネックレス」のワードを球団OBのGG佐藤さん（現役時代は「G.G.佐藤」で登録）も投稿するなど注目を集め、Xのトレンド入りを果たすと、この頃からファンの間でこの通称が定着。グッズの人気に拍車をかけていく。

この「クソデカネックレス」という通称について中村さんは、「公式としては謳っていませんが……」としながら、こう続ける。

「キャッチーで素晴らしいネーミングですし、名前が日に日に浸透し、グッズを通してファン同士の絆を深められたことが、売り上げに繋がったのかなと。もし、『クソデカネックレス』という名前が生まれなければ、商品がこのような形で注目を集めることもきっとなかったんじゃないかと思います」

なぜ売れているのか分からないまま、歴代1位と言えるほどの売り上げを記録

シーズンが幕を開けた後も人気はうなぎ登りで、追加生産のたびに売り切れる状況が続いた。

当初は球団のコアなファン層である30〜50代の男性を中心に支持を集めていたが、日に日に波及を続け、20代の若年層や女性ファン、そして子供たちが球場で着用する姿も一般的に。しかし、中村さんを含めチームのメンバーは、ここまで売れる理由が分からずに「いつまでこのネックレスブームが続くのだろうか」と不安を感じていたという。

「シーズンが開幕して間もない時期には、追加発注の許可をもらいに行くと、『夏が来る前にブームが終わるだろう』と話していて。流行が終わり、その後に在庫の山が積み上がる恐怖を感じながら、慎重に生産を行なっていたんです。

でも、ブームは一向に途切れる気配がなく、結局は昨年のリーグ最終戦まで生産を続けることになりました。正直、いまだにここまで売れた理由は分かっていませんが、選手がホームランを打った際のセレブレーションやヒーローインタビューの際に身に着け、それをファンも一緒に着用するなど一種の『アイコン化』したことも大きかったかもしれません」

その結果、売り上げ本数は1万4000本に達した。1本あたり3900円の価格を鑑みると、グッズとして球団歴代最高の売り上げ記録となる快挙だ。

以前まで売り上げ1位だったのは「あの選手」のグッズ

これまで、グッズの売れ筋といえば手ごろな価格のタオルや、好きな選手のユニフォームなどが定番だった。以前の売り上げ1位も、源田壮亮選手が入団してレギュラーポジションを掴んだ2017年に発売した、球団内で“伝説”として語り継がれるほど売れたタオルだったという。

優勝ネックレスを作りたい

2026年も春季キャンプが幕を開け、チームは2019年以来7年ぶりのリーグ優勝と、2008年以来18年ぶりの日本一奪還を目指して歩み始めた。調整を続ける選手たちの様子を見守ろうと、キャンプ地の宮崎県を訪れるファンのSNSには「#旅するクソデカネックレス」とハッシュタグをつけた投稿も。

また、クソデカいサイズやデザインはそのままでバージョンアップした商品が、ベルーナドーム開幕戦の3月31日に発売予定と今季もビッグチェーンネックレスの勢いは止まることがなさそうだ。

新たなシーズンへの意気込みを聞くと、中村さんはこう話してくれた。

「ライオンズがパ・リーグを連覇する姿を見て、翌年に球団に入社したので、個人的には、まだ優勝を経験できていません。2026年もさまざまなネックレスを発売していく予定がありますが、シーズンの最後に優勝ネックレスを開発できたら……。これ以上嬉しいことはないですよね」

西口文也監督就任2年目の今季は、即戦力が期待される新人選手が入団。FAで桑原将志選手と石井一成選手を獲得するなど、積極的な補強を進め、チーム力に厚みが増した。若さ溢れる獅子たちが頂点に昇りつめ、歓喜でクソデカネックレスをジャラジャラと鳴らす日も、そう遠くないはずだ。

（白鳥 純一）