竹田恒泰「習近平の対日ハラスメントは許せない」憲法改正は待ったなしか
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
政治評論家の竹田恒泰氏が、自身のYouTubeチャンネルで「高市内閣が大勝利！今こそやるべき事！憲法改正！皇室典範改正！」「放送日：2026年2月19日」と題した動画を公開。動画内では、高市早苗氏が首相として選挙に勝利したことを受け、憲法改正と皇室典範改正の必要性を熱く語った。
動画内で竹田氏は、日本を取り巻く安全保障環境について「どんどん悪化している」と警鐘を鳴らす。ロシアのウクライナ侵攻や北朝鮮の核開発に加え、中国の習近平国家主席による日本への外交姿勢を「対日ハラスメント」と表現し、安倍内閣時代以上に憲法改正が「喫緊の課題」になっていると指摘した。さらに、選挙で自民党が圧倒的多数を確保したという設定に基づき、国会運営の構造的変化を解説。「重要ポストである委員長を自民党が取り戻し、タイムスケジュールを管理できる」ことは大きく、野党の影響力低下により停滞していた議論が加速するとの見立てを示した。
また、竹田氏は皇室典範改正を「一丁目一番地」と断言。「千代田区千代田1-1-1という宮内庁の住所のように、国政においてこれほど重大なことはない」と強調した。岸田内閣などでは触れることすら難しかったこの課題も、保守色の強い高市内閣と選挙での勝利があれば「戦後初の審議入り」が可能になると期待を寄せる。最後には記事を読み上げる演出を行い、安定的な皇位継承に向けた議論が「立法府の総意」として進む未来を描き出した。
YouTubeの動画内容
