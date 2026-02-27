トップ３に選ばれた（右から）C・ロナウド、メッシ、ネイマール。（C）Getty Images

　Jリーグは今夏から始まる2026-27シーズンを前に、現在は約半年間の「Jリーグ百年構想リーグ」を開催している。

『サッカーダイジェスト』ではこの特別大会に向けて、Jリーグ全60クラブの情報が満載の『2026 J１＆J２＆J３百年構想リーグ選手名鑑』を刊行した。

　この名鑑作成に際し、各クラブの協力のもと、選手たちへ様々なアンケートを実施した。本稿では、その中から「好きな海外の選手」の回答を集計（J１とJ２のみ）し、トップ10を発表する。
 
　74票で断トツだったのが、22年のカタール・ワールドカップでアルゼンチン代表を優勝に導いたリオネル・メッシ。２位にはブラジル代表の10番を背負ったネイマール、３位にはポルトガル代表のレジェンドでキャプテンも務めるクリスティアーノ・ロナウドが入った。

　J１とJ２の選手たちが選んだ「好きな海外の選手」トップ10は以下のとおり。

１位　リオネル・メッシ（インテル・マイアミ）74票
２位　ネイマール（サントス）40票
３位　クリスティアーノ・ロナウド（アル・ナスル）37票
４位　ペドリ（バルセロナ）34票
５位　セルヒオ・ラモス（無所属/元レアル・マドリーほか）27票
　ロナウジーニョ（元バルセロナほか）
７位　フィルジル・ファン・ダイク（リバプール）26票
　　　アンドレス・イニエスタ（元バルセロナほか）
９位　ロベルト・レバンドフスキ（バルセロナ）20票
10位　ケビン・デ・ブライネ（ナポリ）18票

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

