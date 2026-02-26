【スノボ速報】金メダリスト木村葵来が凱旋！「COWDAY SLOPE 2026」週末開催＆気になる3月の雪予報を解説
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
スノーボード専門YouTubeチャンネル「Takahiro 241」の西氏が、「春の陽気が続く2月末、3月1週目に寒の戻りあるか？礀COWDAY SLOPE 2026が週末に開催、ミラノ五輪終わっての振り返りなど【週刊ヨコノリNEWS 2月25日】」と題した動画を公開。ミラノ・コルティナ五輪の興奮冷めやらぬ中、今週末に開催される注目イベント情報と、スノーボーダーにとって死活問題となる今後の天気予報について詳細に解説した。
動画の冒頭、西氏は日本勢が大活躍したオリンピックを振り返り、「史上最高の空中決戦」とハーフパイプ競技などを称賛。その熱気を引き継ぐ形で、今週末に長野県・白馬栂池高原スキー場で開催される国際大会「COWDAY SLOPE 2026」を紹介した。今年は会場をHakuba47から栂池高原に移し、ジャンプやジブのセクションをアップデートして開催される。最大の注目点は、オリンピック金メダリストである木村葵来選手の凱旋エントリーだ。西氏は「2連覇もかかっている」とし、世界レベルの滑りが国内で見られる貴重な機会であると強調した。大会の模様は3月1日（土）午前10時よりYouTubeでライブ配信される予定だ。
続けて、深刻な状況となりつつある天気予報にも言及した。週間予報では2月末にかけて気温が高く推移し、週末にかけて広範囲で雨が降る予報となっている。3月頭には一時的な寒気の戻りが予想されるものの、西氏は「このタイミングで雪降らんかったらもう終わりかもしれない」と、融雪が進む現状に危機感を露わにした。白馬八方尾根の予報を見てもプラス気温が続き、雪マークが見当たらない状況に対し、「雪解けを心配するレベル」と指摘。気象庁の1ヶ月予報や3ヶ月予報でも気温が高めの傾向が出ていることから、今シーズンは春の訪れが早い可能性があると分析した。
動画の終盤では、自身のチャンネル運営についても触れ、オリンピック期間中に投稿した「ヘルメットのトレンドコーデ解説」などの動画が好評だったことを報告した。最後に西氏は、早割リフト券の消化や残雪シーズンへの切り替えを視聴者に促し、「悔いなく滑ったほうがいい」とアドバイスを送った。
動画の冒頭、西氏は日本勢が大活躍したオリンピックを振り返り、「史上最高の空中決戦」とハーフパイプ競技などを称賛。その熱気を引き継ぐ形で、今週末に長野県・白馬栂池高原スキー場で開催される国際大会「COWDAY SLOPE 2026」を紹介した。今年は会場をHakuba47から栂池高原に移し、ジャンプやジブのセクションをアップデートして開催される。最大の注目点は、オリンピック金メダリストである木村葵来選手の凱旋エントリーだ。西氏は「2連覇もかかっている」とし、世界レベルの滑りが国内で見られる貴重な機会であると強調した。大会の模様は3月1日（土）午前10時よりYouTubeでライブ配信される予定だ。
続けて、深刻な状況となりつつある天気予報にも言及した。週間予報では2月末にかけて気温が高く推移し、週末にかけて広範囲で雨が降る予報となっている。3月頭には一時的な寒気の戻りが予想されるものの、西氏は「このタイミングで雪降らんかったらもう終わりかもしれない」と、融雪が進む現状に危機感を露わにした。白馬八方尾根の予報を見てもプラス気温が続き、雪マークが見当たらない状況に対し、「雪解けを心配するレベル」と指摘。気象庁の1ヶ月予報や3ヶ月予報でも気温が高めの傾向が出ていることから、今シーズンは春の訪れが早い可能性があると分析した。
動画の終盤では、自身のチャンネル運営についても触れ、オリンピック期間中に投稿した「ヘルメットのトレンドコーデ解説」などの動画が好評だったことを報告した。最後に西氏は、早割リフト券の消化や残雪シーズンへの切り替えを視聴者に促し、「悔いなく滑ったほうがいい」とアドバイスを送った。
YouTubeの動画内容
関連記事
「いきなり板を買うな」スノボ初心者が陥る“無駄な出費”を防ぐ鉄則と買うべき唯一の装備
【ミラノ五輪速報】深田茉莉が金、長谷川帝勝が銀！スノボ男女決勝を動画で振り返る
「磁石で付く」マスクが画期的！Anonのヘルメット＆ゴーグルで叶える“洗練スノーボードコーデ”の全貌
チャンネル情報
✍ミラノ五輪情報更新中 📋️ 水曜日にスキー場の週末の天気予報を必ず更新 🎥 スノーボード＆サーフィンを軸に""横乗りライフ""を全力発信中 真面目ちゃん系オタクライダーです。スノーボード歴17年。
youtube.com/@takahiro2413 YouTube