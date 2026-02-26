中国ロボット業界をけん引するユニツリー（宇樹科技）が、犬型の高性能四足ロボットを公開した。

ユニツリーは24日、公式SNSを通じて「ユニツリーAs2、あなたのパートナー」と題する57秒の映像を公開した。

映像には、犬のように俊敏に走るロボットのさまざまな姿が収められている。

As2と名付けられた四足ロボットは、人と並んで走る「ランニングメイト」として登場する。会社側は、大容量バッテリーを搭載し、1回の充電で最大4時間連続使用が可能だと説明した。

また、最大15キログラムの荷物を積んでも13キロメートル以上走れると紹介した。映像では、傾斜約40度に達する坂を素早く下りる様子や、人とともに登山する場面、テニスをする場面も紹介された。

浅い河川を渡り、雨の中を走る様子も公開されたが、防水設計を採用し、雨天環境でも安定して動作する点を強調したものだ。雪の積もった坂道を上る場面では、複雑な地形や悪天候の中でも機動性が維持されると紹介した。

さらに、本体重量は約18キログラムだが、体重100キログラムを超える成人が乗ってもバランスを維持する場面が含まれている。

会社側は、As2の最高速度は時速約18キロメートル以上で、既存の四足ロボットに比べてより高い機動性を実現したと説明した。また、動的バランス制御技術を適用し、外部からの衝撃や起伏のある地形でも姿勢を素早く回復できるよう設計されているとした。

ユニツリーは「山を登り、水辺を渡るなど複雑な環境でも安定して動作する」とし、「人々の日常や産業現場を補助するパートナーになるだろう」と強調した。

業界では、今回のAs2公開が単なるデモンストレーションにとどまらず、高性能産業用ロボット市場で競争力を本格的に拡大しようとするシグナルだとみている。災害救助や山岳捜索など、人の接近が難しい環境で活用できるとの説明だ。

これを見た中国のネットユーザーはSNSに「このロボットを119救助隊に配備すればよい」「科学技術が人々の生活を急速に変えている」といった反応を示した。