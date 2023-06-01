大量の海洋プラスチックごみ（米海洋大気局提供）大気中に浮遊するプラスチック微粒子（微小プラ）が地球温暖化の一因となっている可能性があると、中国・復旦大などの研究チームが4日付の英科学誌に発表した。色付きの微小プラは太陽光を吸収して地表の温度を上昇させ、温暖化を促進するとされる空気中の「すす」の約16％に相当する影響があるとしている。プラスチックの劣化などで発生する微小プラには直径5ミリ以下の「マイ