Anthropicのマルチエージェントシステム「Claude Research」は複数のAIエージェントが自律的に連携してタスクを処理する仕組みを備えており、AI研究の一部自動化につながる可能性が指摘されています。Anthropic共同創業者のジャック・クラーク氏は、「2028年末までに、人間が関与しなくてもAIが次世代AIを研究・開発できる状態に到達する可能性が60％以上ある」とAIに関するニュースレター「Import AI」で主張しています。Import A