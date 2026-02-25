2月17日、ロックバンドLUNA SEAのドラマーである真矢さんが亡くなったことが、23日に、ファンクラブサイトや公式サイトを通じて発表された。悲しみが広がる中、ボーカルの河村隆一の動向に注目が集まっていた。

「23日の公式の発表まで、真矢さんの訃報は1週間ほど伏せられていました。しかし、ソロ活動も行っている河村さんは、真矢さんが亡くなった2日後の19日、千葉県柏市でおこなわれた『Ryuichi Kawamura Presents No Mic, One Speaker Concert at Church Tour 2025−2026 Phase.04』と題したソロライブを、予定どおり開催していたんです」（芸能ジャーナリスト）

その事実を知ったファンからは、気丈にライブを務め上げた河村へ、ねぎらいの言葉が届いていた。さらにXで聞かれたのは、ライブ当日に“異変”があったことを振り返る声だった。

「じつは、ライブがおこなわれる前日、公式Xが更新されたんです。そこには《【グッズ販売中止のお知らせ】》と題されたお知らせが掲載され、当日、予定されていたグッズ販売が“諸般の事情により”中止になったことを知らせるものでした。さらに《それに伴い、握手会も中止とさせていただきます》と、握手会も急遽、中止とされました。当時は、何かあったのではと勘繰るファンもいたようです。突然の訃報で、河村さんが落ち込んでいたことも想像できますから、直接的なファンとの交流を避け、追悼したいという思いが強かった可能性はあります」（同前）

ファン思いで知られる河村が下した判断に、Xでは

《グッズに不具合があったのかと思ったけどそういうことだったのかなぁ》

《真矢が亡くなったからだったのか、せつなすぎる》

と、同情する声があがっていた。

「河村さんは過去にも、2023年12月におこなわれた『LUNA SEA DUAL ARENA TOUR 2023』のライブ開催中、実父が亡くなったことをブログで報告しています。亡くなった後も気丈にライブを続けており、高いプロ意識を見せました。今回のソロライブは、25日も予定どおり開催される予定となっています。真矢さんが亡くなったことが公表されてから初めてのライブで、彼の口から何が語られるのか、ファンも神妙な気持ちでしょう」（前出・芸能ジャーナリスト）

ブレない河村のプロ意識には脱帽だ。