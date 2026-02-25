¥ß¥»¥¹3¿Í¤¬Â·¤Ã¤Æ¿·CM¤Ë½Ð±é¡ªMrs. GREEN APPLE¡Ø´ã¶À»Ô¾ì¡Ù¥ß¥åー¥º¤Ë½¢Ç¤¡¢CM¡õ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
Mrs. GREEN APPLE¤¬¡Ø´ã¶À»Ô¾ì¡Ù¥ß¥åー¥º¤Ë½¢Ç¤¡£¥á¥ó¥Ðー3¿Í¤¬½Ð±é¤¹¤ë¹õ´ã¶ÀÀìÌç¤Î¿·¥ìー¥Ù¥ë¡ÈQRO¡É¤Î¿·TVCM¡Ø´ã¶À»Ô¾ì¡ÖQRO¡×DEBUT ÊÓ¡Ù¤¬¡¢2·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¤ÇÊü±Ç³«»Ï¤µ¤ì¤ë¡£
¢£CM¥½¥ó¥°¡ÖMagic¡×¤È¤È¤â¤ËËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ëÂ¿¹¬´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î3¿Í¤ÎÉ½¾ð¤ËÃíÌÜ¡ª
¹õ´ã¶ÀÀìÌç¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ìー¥Ù¥ë¡ÈQRO¡É¤È¤Ï¡¢´ã¶À»Ô¾ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡ÈQRO¡É¤Ï¡¢¹õ¤È¤¤¤¦¿§¤òÁ´¤Æ¤Î¿Í¤Î¤¿¤á¤Ë¿¼²½¤µ¤»¤ë¹õ´ã¶ÀÀìÌç¤Î¤¢¤¿¤é¤·¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¥ìー¥Ù¥ë¡£22¼ïÎà¥Ç¥¶¥¤¥ó¡ß2 ¥Ñ¥¿ー¥ó¡Ê·×44¼ï¡Ë¡×¤ÎÉÊÂ·¤¨¤Ë¤è¤ê¡¢Ã¯¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â»÷¹ç¤¦¡Ö¤¸¤Ö¤ó¿§¤Î¹õ¡×¤È½Ð²ñ¤¦¤è¤í¤³¤Ó¤òÄó¶¡¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¿·TVCM¤Ï¡¢¥á¥¬¥ÍÂ¦¤Î»ëÅÀ¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¡£ÊõÊª¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤¿É½¾ð¤Î¥ß¥»¥¹¤Î3¿Í¤¬¼ê¤ò¿¤Ð¤¹¡£QRO¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿3¿Í¤¬¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ýー¥º¤Ç¼«Ê¬¤é¤·¤¯QRO¤ò³Ú¤·¤ß¡¢ËË¤Ë¥í¥´¥Ú¥¤¥ó¥È¤ò»Ü¤·ËþÌÌ¤Î¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤ÏÂ¿¹¬´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¡£CM¥½¥ó¥°¡ÖMagic¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¤Þ¤È¤¦¤¿¤Ó¡¢¼«Ê¬¤é¤·¤¯¡£¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤ò¹¥¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡£¡×¤ÈÇØÃæ¤ò²¡¤¹¡¢½Õ¤Î¿·À¸³è¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÎÆâÍÆ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£»£±Æ¥¨¥Ô¥½ー¥É
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥·ー¥ó¤Ç¥á¥¬¥Í¤ò°¦ÍÑ¤¹¤ëÂç¿¹¸µµ®¤È¡¢ºÇ¶á¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤ë¥·ー¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¼ã°æÞæÅÍ¡¦Æ£ß·ÎÃ²Í¤¬¡¢¿¿¤ÃÇò¤Ê°áÁõ¤Ç»£±Æ¥¹¥¿¥¸¥ª¤ËÅÐ¾ì¡£3¿Í¤¬Â·¤¦¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¾ï¤Ë¾Ð´é¤¬Àä¤¨¤º¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤µ¤¬Ëþ¤Á¤¿¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¸Ä¿Í¤Î¥·ー¥ó¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¸ÄÀË¤«¤Ê·è¤á¥«¥Ã¥È¤ò±é¤¸¡¢¥«¥á¥é±Û¤·¤Ë°î¤ì¤ëÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¢£Mrs. GREEN APPLE»£±Æ¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー
¢£¡ÚÆ°²è¡Û¥ß¥»¥¹¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·CM¡Ø´ã¶À»Ô¾ì¡ÖQRO¡×DEBUT ÊÓ¡Ù
¢£¡ÚÆ°²è¡Û¥ß¥»¥¹¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·CM Making Movie¡ØBACKSTAGE OF THEQRO¡Ù
¢£¡Ú²èÁü¡ÛCMËÜÊÔ¡¦¥á¥¤¥¥ó¥°¥«¥Ã¥È¤Û¤«´ØÏ¢²èÁü
