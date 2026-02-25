µþÅÔ»Ô¥Ð¥¹¡¢»ÔÌ±¤Ï200±ß°Â¤¯¡¡Á´¹ñ½é¡¢2027Ç¯ÅÙÃæ¤ËÆ³Æþ¤Ø
¡¡µþÅÔ»Ô¤Î¾¾°æ¹§¼£»ÔÄ¹¤Ï25Æü¤Î»ÔµÄ²ñËÜ²ñµÄ¤Ç¡¢»ÔÌ±¤Î»Ô¥Ð¥¹±¿ÄÂ¤ò´Ñ¸÷µÒ¤è¤ê°Â¤¯¤¹¤ë¡Ö»ÔÌ±Í¥Àè²Á³Ê¡×¤Î±¿ÄÂ°Æ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£»ÔÌ±¤Ï¡¢»ÔÌ±°Ê³°¤è¤ê150¡Á200±ß°Â¤¯¤¹¤ëÊý¿Ë¡£¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÇ§²Ä¤¬É¬Í×¤Ç¡¢2027Ç¯ÅÙÃæ¤ÎÆ³Æþ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¼Â¸½¤¹¤ì¤ÐÁ´¹ñ½é¤È¤¤¤¦¡£
¡¡´Ñ¸÷µÒ¤é¤Î±¿ÄÂ¤ÏÃÍ¾å¤²¤¹¤ëÊý¸þ¤Ç¡¢¾¾°æ»ÔÄ¹¤Ï¡Ö²þÄê¸å¤Î¿·±¿ÄÂ¤Ï350¡Á400±ß¤È¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢»ÔÌ±±¿ÄÂ¤Ï200±ß¤È¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡»ÔÌ±Í¥Àè²Á³Ê¤Ï¡¢´Ñ¸÷µÒ¤¬½¸Ãæ¤·¤Æ»ÔÌ±À¸³è¤Ë»Ù¾ã¤¬½Ð¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ä¡¼¥ê¥º¥àÂÐºö¤Î°ì´Ä¡£»Ô¥Ð¥¹¤Î°ìÉôÏ©Àþ¤Ï´Ñ¸÷µÒ¤Çº®»¨¤·¡¢Æü¾ïÀ¸³è¤ÇÍøÍÑ¤¹¤ë»ÔÌ±¤«¤éÉÔËþ¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ë¡£