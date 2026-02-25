元アイドルでタレントの藤咲凪（26）が24日、自身のX（旧ツイッター）を更新。結婚式の様子を披露した。



【写真】幸せオーラ全開！プリンセス姿で夫にキスするラブラブショット

藤咲はアイドルグループ「最終未来少女」のメンバーとして、まるでAI生成画像のような美貌で人気を得ていた。また2023年には現役アイドルでありながら、2児のシングルマザーであることも公表。整形をしていることも公表し、話題を呼んだ。2025年7月に同グループを卒業。2025年12月には再婚したことを発表した。



そして再婚を発表した3カ月後のこの日、「念願のプリンセス」と題して写真を投稿。ディズニー映画のプリンセスのような黄色のドレス姿を披露した。また夫に満面の笑みでキスをする写真や、ミッキーとミニーに囲まれて、幸せそうに夫と腕を組むウエディングフォトを添えた。



ネット上では「本当に可愛くてお姫様そのもの！夢叶って幸せオーラ全開だね」「凪ちゃん綺麗すぎるー！」「幸せになってね」「素敵すぎてこっちまで嬉しくなりました」とお祝いのコメントが多く寄せられた。



