この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

12人産んだ助産師が語るセックスレスの背景「男は追いたい生き物」献身的な妻ほど陥りやすい“安心しきっている夫”の構造

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

12人産んだ助産師のHISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネルで「【セックスレス】思いやりいっぱいの素敵な夫婦なのに・・・」と題した動画を公開。夫の激務をきっかけにセックスレスに悩む女性からの相談を取り上げ、男女の心理的な側面からアドバイスを送った。



動画でHISAKOさんは、2ヶ月ほどセックスレス状態にあるという女性からのお便りを紹介。相談者の夫は教員で帰宅が遅く、土日も部活動で出勤することがあるという。相談者は2人の子育てをしながら、夫の帰りを待ち、感謝の気持ちを伝えるなど献身的に支えているが、夫は疲労からソファで寝落ちしてしまう日々が続いていると明かした。



スキンシップがなくなったことで、相談者は「女性としての存在意義をここ2ヶ月見いだせず、モヤモヤと過ごしていました」と心境を吐露。セックスは単なる快楽ではなく、「自分は1人の女性として必要とされているのだと思える瞬間」だとその大切さを痛感しているという。勇気を出して夫に気持ちを伝えたところ、「忙しすぎて気が向かなかった」との返答があったものの、その後も状況に変化はなく、「夫の無神経さに虚しさを感じました」と綴られている。



この悩みに対し、HISAKOさんは、相談者の家庭が「めちゃくちゃ良い家庭」であり、夫も妻に感謝している素晴らしい関係だと評価。その上で、夫が寝落ちしてしまうのは無神経なのではなく、家庭が安心できる場所である証拠だと分析した。一方で、男性の「基本追いたい」という性質に触れ、妻が献身的に尽くすことで夫が安心しきってしまい、追いかける意欲を失っている可能性を指摘。「妻が子育てや家庭以外の世界で何かに没頭し、輝いている姿を見せることで、夫の気持ちが再び妻に向くのではないか」と提言した。まずは軽いスキンシップから始め、同時に自分自身の世界を広げることが、関係改善のきっかけになるかもしれないと締めくくった。