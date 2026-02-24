歌手のDream Ami(37)が22日、自身のインスタグラムを更新し、ウエディングドレス姿を公開した。



【写真】夫の半田悠人氏、さわやかイケメンの元「テラハ」メンバーだ

「漠然と思い描いていた『小さな式場でガーデンウェディングがしたい』という願いを、実現する事ができました!!」とコメントし、“結婚式”の画像を掲載。建築家で芸術制作会社「デリシャスカンパニー」代表の夫・半田悠人氏、長男(3)も出席しての本格的な式だ。ブーケを持つAmiと寄り添う半田氏の2ショット、友人らに祝福されながら入場する姿、長男を間にはさんでの3ショットなどもあった。



さらにAmiは「余談ですが、アフターセレモニーでは息子のおしゃぶり卒業式を行いました。」と報告。「息子にとっても何かの記念日になったらいいなと思い計画したのですが、突然言い渡された“おしゃぶり卒業”を最初は泣いて嫌がった息子。誰もがダメだと思った瞬間、泣きながら『やる!』と自分で言い出しました!あの時の息子の勇気、一生忘れません。あんなに大好きだったおしゃぶりも、その時以来一切欲しいと言わなくなりました そんな事も含め、全ての思い出が宝物です!!!!」とエピソードも付け加えた。



Amiと半田氏は2020年2月22日に結婚。2ならびの“フフフ婚”だった。半田氏がフジテレビ系リアリティー番組「テラスハウス」への出演歴があったことも話題に。当時は「挙式・披露宴は未定。」とされていたが、6年の時を経て、結婚記念日に挙式を公開した形となった。



（よろず～ニュース編集部）