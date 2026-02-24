STARTO ENTERTAINMENT¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¡Ö¥¨¥¹¥É¥é¡×ÇÛ¿®·èÄê Âè1ÃÆ¤ÏÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬¼ç±é¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Û
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/02/24¡ÛSTARTO ENTERTAINMENT¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ê¼è¤êÁÈ¤ß¤Ç½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥¨¥¹¥É¥é¡×¤ÎÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Âè1ÃÆ¤Î¼ç±é¤ÏÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬Ì³¤á¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛSTARTO¿·¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¼ç±é±é¤¸¤ë3¿Í
¡ÈSTARTO ENTERTAINMENT¡É¤Î¡ÈSPECIAL¡É¤Ê¡ÈSHORT¥É¥é¥Þ¡É¡¢¡È¥¨¥¹¥É¥é¡É¤ÎÇÛ¿®¤¬·èÄê¡£Âè1ÃÆºîÉÊ¤Ï4·î¡¦5·îÏ¢Â³¤ÇÇÛ¿®Í½Äê¤Î¡Öµ²±Çã¼ý¿Í¡×¡£BABEL LABEL¤ÎÆ£°æÆ»¿Í¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¡¢Æ²ËÜ¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤È¤¤¤¦Ì´¤Î¥¿¥Ã¥°¤¬¼Â¸½¡£¿Í¤Îµ²±¤òÇäÇã¤¹¤ëÆæ¤ÎÃË¡¢¥¯¥í¥Î¤òÆ²ËÜ¤¬±é¤¸¤ë¡£¤³¤ÎÂè1ÃÆºîÉÊ¡Öµ²±Çã¼ý¿Í¡×¤Ï3¤Ä¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¡¢¸ÄÀË¤«¤Ê¥²¥¹¥ÈÇÐÍ¥¤¿¤Á¤¬³ÆÏÃ¤Î¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡£
Ep1¡Ö¾Ã¤¨¤¿Ìë¡× ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É1¼ç±é¡§¼ÄÄÍÂçµ±¡Êtimelesz¡Ë
¿ÍÀ¸¤Ë¹Ô¤µÍ¤Þ¤Ã¤¿Âç³ØÀ¸¤Î¾®ÅÄ¡Ê¼ÄÄÍ¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥í¥Î¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Ëº¤ì¤¿¤¤µ²±¤òÇä¤ë¤³¤È¤Çµß¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Ëº¤ì¤¿¤Ï¤º¤Îµ²±¤¬¡¢»¦¿Í»ö·ï¤È¤¤¤¦¼è¤êÊÖ¤·¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¸½¼Â¤Ø¤È·Ò¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¡¼¡£
Ep2¡Öµ²±¤òÉÁ¤¯¡× ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É2¼ç±é¡§¸ÍÄÍ½ãµ®
Ê¿ËÞ¤Ê¿ÍÀ¸¤¬¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ÎÇä¤ì¤Ê¤¤Ì¡²è²È¡¦µ×À¥¡Ê¸ÍÄÍ¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥í¥Î¤«¤éÂ¾¿Í¤ÎÆÃ¼ì¤Êµ²±¤òÇã¤¤¡¢¤½¤ì¤òÌ¡²è¤Î¥Í¥¿¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£µ×À¥¤ÏÌ¡²è²È¤È¤·¤ÆÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤¯°ìÊý¤Ç¡¢Â¾¿Í¤Îµ²±¤Ë¼«¿È¤¬¿¯¿©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¡¼¡£
Ep3¡ÖËº¤ì¤¢¤¦Æó¿Í¡× ¥¨¥Ô¥½¡¼¥É3¼ç±é¡§ÂçÅì½Ù²ð
Å¹¤âÌ¤Íè¤â¼º¤Ã¤¿ÎÁÍý¿Í¡¦Í¥ÇÏ¡ÊÂçÅì¡Ë¤Ï¡¢¥¯¥í¥Î¤È½Ð²ñ¤¤¡¢°¦¤¹¤ëºÊ¤Î¤¿¤á¤Ëµ²±¤òÇä¤ë·èÃÇ¤ò¤¹¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÈËº¤ì¤ë¡É¤³¤È¤Ç¼é¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î°¦¤Ï¡¢Æó¿Í¤ò¾¯¤·¤º¤Ä¤¹¤ì°ã¤ï¤»¤Æ¤¤¤¯¡¼¡£
Âè2ÃÆ¤Ï¡¢6·îÇÛ¿®Í½Äê¡£±Ç²è¡Ö¿¿ÌëÃæ²µ½÷ÀïÁè¡×¤äMBS¥É¥é¥Þ¡Ö¥¢¥Ý¥í¤Î²Î¡×¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÆóµÜ·ò¤¬µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¡£timelesz¤Îº´Æ£¾¡Íø¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¥Û¥é¡¼¡ß¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼ºîÉÊ¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈþ¤·¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¡£º´Æ£¤¬¤ª²½¤±²°Éß¤Î¸Û¤ï¤ìÅ¹Ä¹¡¦¥¤¥±¥á¥ó¥¾¥ó¥Ó¤Î½ßÊ¿¤ò±é¤¸¤ë¡£
¤½¤Î¸å¤âA.B.C-Z¤Î¶¶ËÜÎÉÎ¼¤¬ÆÈ¿È¤Î²¦»ÒÍÍ¤ò±é¤¸¤ë¥é¥Ö¥³¥á¥Ç¥£ºîÉÊ¡ÖÎø¤»¤è¡¢¸æÁâ»Ê¡×¤ä¡¢¸½Âå¤Î¡Èchat AI¼Ò²ñ¡É¤Ë¤ª¤±¤ë¡È¹ÎÄê¤Î´Ø·¸À¡É¤Ë·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡ÖChat Boy¡×¤Ç¤Ï¡¢A¤§! group¤ÎÀµÌçÎÉµ¬¤¬¼ç±é¡¢Travis Japan¤ÎÀîÅçÇ¡·ÃÎ±¤¬½Ð±é¡Ä¤ÈÂ¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤é¤ÎºîÉÊ¤Ï¥¨¥¹¥É¥é¸ø¼°YouTube¤Ë¤ÆÁ´ÏÃÌµÎÁ¤Ç»ëÄ°²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¸ø¼°X¡¢Instagram¡¢TikTok¤Ç¤âÍÍ¡¹¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÇÛ¿®Í½Äê¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¨¥¹¥É¥éLINE¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢¸ø¼°¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥¨¥¹¥É¥é¤Ã¤³¡É¤¬Æ°²èÇÛ¿®³«»Ï¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¤Ê¤É¤ò¤¹¤ë¡£¥¨¥¹¥É¥é¤Ï¾åµºîÉÊ°Ê¹ß¤âÉÔÄê´ü¤ÇÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¢¨¥¨¥¹¥É¥é¤Ã¤³¡Ä³¤òÂçÀÚ¤ËÊú¤¤«¤«¤¨¤ëÂ¾¤Î¥é¥Ã¥³¤¿¤Á¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢¾ï¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤òÊú¤¤«¤«¤¨¡¢ ¥¨¥¹¥É¥é¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¤ò·ç¤«¤µ¤Ê¤¤¥é¥Ã¥³¡£
¡¦¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´½Ð±é¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¥É¥é¥Þ¤ä±Ç²è¤È¡¢º£²ó¤Î½Ä¥É¥é¥Þ¡¢°ã¤¤¤Ï´¶¤¸¤Þ¤¹¤«¡©
ºÇ½é½Ä·¿¥É¥é¥Þ¤ÈÊ¹¤¤¤¿»þ¤Ë¤ÏÁÛÁü¤¬¤Ä¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ»£±Æ¤¬»Ï¤Þ¤ë¤È¡¢²£¤Î²è³Ñ¤¬¶¹¤¤Ê¬¡¢²è¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¤Î¥·¥Ó¥¢¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£´ÆÆÄ¤ò¤Ï¤¸¤á¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤ó¤¬ËÜÅö¤Ë¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ç¡¢¤³¤À¤ï¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é»£±Æ¤µ¤»¤ÆÄº¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼«Ê¬¤âÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¤³¤³¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡ª¤Ê¤É¤¢¤ì¤Ð¤ªÊ¹¤«¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î³§¤µ¤Þ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ÇÁÇÅ¨¤Ê²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢½Ä·¿¤È¤¤¤¦À¤³¦´Ñ´Þ¤á¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢Èá¤·¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¥â¥ä¥â¥ä¤·¤¿¤ê¡ÄÍÍ¡¹¤Ê´¶¾ð¤Ë¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥¯¥í¥Î¤È¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¤òÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¡¹¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¡¢¤½¤·¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
BABEL LABEL¤È¤·¤Æ¡¢½é¤á¤Æ½Ä·¿¤ÎºîÉÊ¤ËÄ©Àï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£Æü¡¹¡¢À¨¤¤Â®¤µ¤ÇÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯±ÇÁü¤ÎÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢¡Ø¿Í¤òÉÁ¤¯¡Ù¡Ø»þÂå¤òÉÁ¤¯¡Ù¤³¤È¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÁÇÀ²¤é¤·¤¤Êý¡¹¤ÈÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢´Ñ¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ºîÉÊ¤¬´°À®¤¹¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÇÛ¿®¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
4¡¢5·î¡Öµ²±Çã¼ý¿Í¡×¼ç±é¡§Æ²ËÜ¸÷°ì¡Êep1¡Ö¾Ã¤¨¤¿Ìë¡×¼ÄÄÍÂçµ±¡¢ep2¡Öµ²±¤òÉÁ¤¯¡×¸ÍÄÍ½ãµ®¡¢ep3¡ÖËº¤ì¤¢¤¦Æó¿Í¡×ÂçÅì½Ù²ð¡Ë
6·î¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÈþ¤·¤¤¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡×¼ç±é¡§º´Æ£¾¡Íø
7·î¡ÖÎø¤»¤è¡¢¸æÁâ»Ê¡×¼ç±é¡§¶¶ËÜÎÉÎ¼
8·î¡ÖChat Boy¡×¼ç±é¡§ÀµÌçÎÉµ¬ ½Ð±é¡§ÀîÅçÇ¡·ÃÎ±
°Ê¹ß¡¢ÉÔÄê´üÇÛ¿®
