日本テレビ系情報バラエティー番組「ＤａｙＤａｙ．」（月〜金曜・午前９時）は１日、男子テニスでアジア男子最高の世界ランキング４位に上り詰め、２０１４年全米では準優勝に輝いた錦織圭が今季限りでの引退を決めたことを報じた。１日、自身のＳＮＳで明らかにした。番組では２０１４年全米オープンでアジア男子シングルス史上初の４大大会準優勝、自己最高の世界ランキング４位はアジア男子最高位、１６年リオデジャネイロ