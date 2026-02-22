²¬»³vsGÂçºå ¥¹¥¿¥á¥óÈ¯É½
[2.22 J1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥° WESTÂè3Àá](JFE¥¹)
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:ÄÇÌîÂçÃÏ
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³]
ÀèÈ¯
GK 52 úðÅÄÂÀÏº
DF 2 ¹©Æ£¹§ÂÀ
DF 6 Âç¿¹Çî
DF 48 Î©ÅÄÍª¸ç
MF 3 Æ£°æ³¤ÏÂ
MF 8 ¹¾ºäÇ¤
MF 40 ²ÏÌî¹§ÂÁ
MF 41 µÜËÜ±Ñ¼£
MF 51 Çò°æ¹¯²ð
MF 88 »³º¬±Ê±ó
FW 99 ¥ë¥«¥ª
¹µ¤¨
GK 1 ¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥â¡¼¥¶¡¼
DF 4 °¤Éô³¤Âç
DF 43 ÎëÌÚ´î¾æ
DF 55 Æ£°æÍÕÂç
MF 27 ÌÚÂ¼ÂÀºÈ
MF 28 ¾¾ËÜ¾»Ìé
MF 33 ¿ÀÃ«Í¥ÂÀ
FW 22 °ìÈþÏÂÀ®
FW 98 ¥¦¥§¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥Ý
´ÆÆÄ
ÌÚ»³Î´Ç·
[¥¬¥ó¥ÐÂçºå]
ÀèÈ¯
GK 1 Åì¸ý½ç¾¼
DF 3 È¾ÅÄÎ¦
DF 4 ÃæÃ«¿ÊÇ·²ð
DF 5 »°±º¸¹ÂÀ
DF 21 ½éÀ¥Î¼
MF 8 ¿©ÌîÎ¼ÂÀÏº
MF 11 ¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê
MF 16 ÎëÌÚÆÁ¿¿
MF 17 »³²¼ÎÊÌé
MF 27 ÈþÆ£ÎÑ
FW 23 ¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È
¹µ¤¨
GK 18 ¹ÓÌÚÎ°°Î
DF 19 ÃÓÃ«¶ä»ÑÏº
MF 10 ÁÒÅÄ½©
MF 15 ´ßËÜÉðÎ®
MF 36 »³ËÜÅ·æÆ
MF 38 Ì¾ÏÂÅÄ²æ¶õ
MF 44 ±üÈ´´¦»Ö
FW 40 Åâ»³æÆ¼«
FW 42 ÆîÌîÍÚ³¤
´ÆÆÄ
¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥ô¥£¥Ã¥·¥ó¥°
¢¨14:00³«»Ï
¼ç¿³:ÄÇÌîÂçÃÏ
<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>
[¥Õ¥¡¥¸¥¢¡¼¥Î²¬»³]
ÀèÈ¯
GK 52 úðÅÄÂÀÏº
DF 2 ¹©Æ£¹§ÂÀ
DF 6 Âç¿¹Çî
DF 48 Î©ÅÄÍª¸ç
MF 3 Æ£°æ³¤ÏÂ
MF 8 ¹¾ºäÇ¤
MF 40 ²ÏÌî¹§ÂÁ
MF 41 µÜËÜ±Ñ¼£
MF 51 Çò°æ¹¯²ð
MF 88 »³º¬±Ê±ó
FW 99 ¥ë¥«¥ª
¹µ¤¨
GK 1 ¥ì¥Ê¡¼¥È¡¦¥â¡¼¥¶¡¼
DF 4 °¤Éô³¤Âç
DF 43 ÎëÌÚ´î¾æ
DF 55 Æ£°æÍÕÂç
MF 28 ¾¾ËÜ¾»Ìé
MF 33 ¿ÀÃ«Í¥ÂÀ
FW 22 °ìÈþÏÂÀ®
FW 98 ¥¦¥§¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ý¥Ý
´ÆÆÄ
ÌÚ»³Î´Ç·
[¥¬¥ó¥ÐÂçºå]
ÀèÈ¯
GK 1 Åì¸ý½ç¾¼
DF 3 È¾ÅÄÎ¦
DF 4 ÃæÃ«¿ÊÇ·²ð
DF 5 »°±º¸¹ÂÀ
DF 21 ½éÀ¥Î¼
MF 8 ¿©ÌîÎ¼ÂÀÏº
MF 11 ¥¤¥Ã¥µ¥à¡¦¥¸¥§¥Ð¥ê
MF 16 ÎëÌÚÆÁ¿¿
MF 17 »³²¼ÎÊÌé
MF 27 ÈþÆ£ÎÑ
FW 23 ¥Ç¥Ë¥¹¡¦¥Ò¥å¥á¥Ã¥È
¹µ¤¨
GK 18 ¹ÓÌÚÎ°°Î
DF 19 ÃÓÃ«¶ä»ÑÏº
MF 10 ÁÒÅÄ½©
MF 15 ´ßËÜÉðÎ®
MF 36 »³ËÜÅ·æÆ
MF 38 Ì¾ÏÂÅÄ²æ¶õ
MF 44 ±üÈ´´¦»Ö
FW 40 Åâ»³æÆ¼«
FW 42 ÆîÌîÍÚ³¤
´ÆÆÄ
¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥ô¥£¥Ã¥·¥ó¥°