Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤¬Éé½ý¤Î±óÆ£¹Ò¤Ø¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡¡WÇÕ¤Þ¤Ç¤¢¤È110Æü¡ÄÆîÌîÂó¼Â¤È¤Ï¡Ö¤ä¤ê¼è¤ê¤·¤Æ¤ë¡×
Ä¹Í§Í¤ÅÔ¤¬»î¹ç¸å¤ËÉé½ý¤·¤¿±óÆ£¹Ò¡¢ÆîÌîÂó¼Â¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ
¡¡FCÅìµþ¤Ï2·î21Æü¡¢ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1É´Ç¯¹½ÁÛ¥ê¡¼¥°Âè3Àá¤ÇÀîºê¥Õ¥í¥ó¥¿¡¼¥ì¤ÈÂÐÀï¤·¡¢2-1¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢ÆüËÜÂåÉ½DFÄ¹Í§Í¤ÅÔ¤¬Éé½ý¤·¤¿±óÆ£¹Ò¡Ê¥ê¥Ð¥×¡¼¥ë¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£¡Ö³§¤µ¤ó¤â¡ÊÉüµ¢¤ò¡ËÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Ä¹Í§¤Ïº¸¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¤Ç90Ê¬´Ö¥Õ¥ë½Ð¾ì¡£¥µ¥¤¥É¤Ç¹¶¼é¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¡¢»þ¤Ë¤ÏÃæ±û¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤Ã¤Æ¥Ü¥é¥ó¥Á¤Î¤è¤¦¤Ë¿¶¤ëÉñ¤¤¡¢¥Ó¥ë¥É¥¢¥Ã¥×¤Î·Ò¤®Ìò¤âÃ´¤Ã¤¿¡£3»î¹çÌÜ¤Ç¼ê¤Ë¤·¤¿¾¡¤ÁÅÀ3¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Öº£Æü¤Ï¤â¤Ã¤È¼è¤ì¤¿¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Á°È¾¤«¤éÁê¼ê¤ò°µÅÝ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤·¡£2ÅÀ¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢º£Æü¤Ï¤â¤Ã¤È¼è¤é¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¹â¤¤»ëºÂ¤Ç»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡¢11Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè26Àá¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥ÉÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿±óÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¡£Æ±¤¸¤¯Ä¹´üÎ¥Ã¦¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëMFÆîÌîÂó¼Â¡ÊAS¥â¥Ê¥³¡Ë¤È¤Ï¡Ö¤ä¤ê¤È¤ê¤·¤Æ¤¤¤Æ¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢±óÆ£¤È¤Ï¡Ö¾õ¶·¼¡Âè¤ÇÏ¢Íí¤ò¼è¤í¤¦¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¡£¡ÖÈà¤ÏÄü¤á¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£Äü¤á¤Ê¤¤°Ê¾å¡¢Ìá¤Ã¤Æ¤¯¤ëµ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£³§¤µ¤ó¤âÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢µ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡6·î11Æü¤Ë³«Ëë¤ò·Þ¤¨¤ëËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Þ¤Ç»Ä¤ê110Æü¡£5ÅÙÌÜ¤ÎWÇÕ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹39ºÐ¤Ï¡ÖÁ´¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ¤ê¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÇÍ¥¾¡¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î°ì°÷¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢²¿¤ò¤ä¤é¤Ê¤¤ã¤¤¤±¤Ê¤¤¤«¤ÏÌÀ³Î¤Ç¡¢¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»þ´Ö¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¶¯µ¤¤Ê¸ÀÍÕ¤ò»Ä¤·¤¿¡£
¡¡¼èºà¥¨¥ê¥¢¤ÎºÇ¸å¤Ë¤Ï¡¢¡Öº£Ç¯¤ÎÅìµþ¤Ï°ã¤¦¤¾¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¤Þ¤¿¼¡¤Î»î¹ç¤â¸«¤»¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¡¢¼¡Àï¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾å¸¶Âó¿¿ / Takuma Uehara¡Ë