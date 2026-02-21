2026Ç¯¤Î²Æ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë?¡¡°Û¾ï¹â²¹¤Î2023Ç¯¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ï¤«¤ë¡Öº£Ç¯¤ÎÆÃÄ§¡×
º£Ç¯¤Î²Æ¤â¡¢¸·¤·¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£Çß±«»þ´ü¤Ë¤Ï¡¢¶ÉÃÏÅª¤Ê¹ë±«¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¤ÅÀ¤âÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Åµ·¿Åª¤Ê¥¨¥ë¥Ë¡¼¥Ë¥ç¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¡ÈÂÀÊ¿ÍÎÁ´ÂÎ¤Î¾º²¹(basin-wide warming)"¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦Åª¤Ë°Û¾ï¹â²¹¤È¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯¤Î²Æ¤ÈÈæ¤Ù¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯¤ÎÆÃÄ§¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î²Æ¤â¹â²¹·¹¸þ
º£Ç¯¤Î²Æ¤â¡¢¹â²¹·¹¸þ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¶å½£¤«¤é´ØÅì¤Ç¤Ï¡¢µ¤²¹¤Î¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤¬Â³¤¡¢¼¾ÅÙ¤â¹â¤á¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¸·¤·¤¤¾ø¤·½ë¤µ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¥¨¥ë¥Ë¡¼¥Ë¥ç¸½¾Ý¤ÏÅµ·¿Åª¤Ê·¿¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë:¡ÈÂÀÊ¿ÍÎÁ´ÂÎ¤Î¾º²¹(basin-wide warming)"
¤³¤Î²Æ¤Ë¤«¤±¤Æ¡ÈÂÀÊ¿ÍÎÁ´ÂÎ¤Î¾º²¹(basin-wide warming)"¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÀÊ¿ÍÎ¤Î³¤ÌÌ¿å²¹¤¬¹¤¤ÈÏ°Ï¤Ç¹â¤¯¤Ê¤ë¾õÂÖ¤Ç¡¢¡ÈÅìÉô¤¬ÆÃ¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ëÅµ·¿Åª¤Ê¥¨¥ë¥Ë¡¼¥Ë¥ç¸½¾Ý"¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÁ´ÂÎ¤¬¶Ñ°ì¤ËÃÈ¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡üÂÀÊ¿ÍÎÁ´ÂÎ¤Î¾º²¹¤¬¤â¤¿¤é¤¹¡ÈÇØ·ÊÅª¤ÊÃÈ¤Þ¤ê"
ÂÀÊ¿ÍÎÁ´ÂÎ¤Î¿å²¹¤Î¾º²¹¤Ï¡¢³¤¤«¤éÂçµ¤¤ØÅÏ¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼ÎÌ¤òÁý¤ä¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¹ÈÏ°Ï¤ÇÂçµ¤¤Î¾å¾ºÎ®¤òÂ¥¿Ê¤·¤¿¤ê¡¢ÂÐÎ®³èÆ°¤ò³èÈ¯¤Ë¤·¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢Âçµ¤Á´ÂÎ¤Î²¹ÅÙ¤ò²¡¤·¾å¤²¤ëÊý¸þ¤ËÆ¯¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¹â²¹·¹¸þ¤ÎÂç¤¤ÊÇØ·Ê¤Ç¤¹¡£
¡üÂÀÊ¿ÍÎÀ¾Éô(¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Á¥¤¥ó¥É¥Í¥·¥¢)¤Ç¤ÏÁêÂÐÅª¤Ë¾å¾ºÎ®¤¬Í¥Àª
ÃÈ¤«¤¤³¤°è¤ÇÂÐÎ®³èÆ°¤¬³èÈ¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢ÀÑÍð±À¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÂÀÊ¿ÍÎÃæÉô¤Ç¤Ï²¼¹ßÎ®¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤
Á´ÂÎÅª¤ËÃÈ¤«¤¤Ãæ¤Ç¤â¡¢²¼¹ßÎ®¤¬È¯À¸¤·¤ä¤¹¤¯¡¢ÁêÂÐÅª¤Ë±À¤¬°é¤Á¤Ë¤¯¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤ÏÅìÂ¦¤Ç¶¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤
ÂÀÊ¿ÍÎÃæÉô¤Î²¼¹ß¤¬¡È¹âµ¤°µ¤ÎÃæ¿´"¤ò²¡¤·¾å¤²¡¢ÆüËÜÉÕ¶á¤òÊ¤¤¤¤ä¤¹¤¯¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬ÅìÂ¦¤ÇÀªÎÏ¤ò¶¯¤á¡¢ÆüËÜ¤Ë¤ÏÆî¤«¤éÃÈ¤«¤¯¼¾¤Ã¤¿¶õµ¤¤¬Î®¤ì¹þ¤ß¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤¬Çß±«Á°Àþ¤ä¶ÉÃÏÅª¤ÊÂÐÎ®¤Î¡ÈÇ³ÎÁ"¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Ã»»þ´Ö¤Î¶¯¤¤±«¤ÎÈ¯À¸Í×°ø¤È¤Ê¤ê¡¢¾ø¤·½ë¤µ¤â¶¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡ü¹¤¯ÃÈ¤«¤¤³¤¢ª±ôÄ¾²ÃÇ®¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¹âµ¤°µ¤â¶¯¤Þ¤ë
¹¤¤³¤°è¤ÇÂÐÎ®¤¬µ¯¤³¤ë¤È¡¢¾å¶õ¤Ç¤Î±ôÄ¾²ÃÇ®¤¬Áý¤¨¡¢¥¢¥¸¥¢¾å¶õ¤Îµ¤°µ¤¬¹â¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ+¥Á¥Ù¥Ã¥È¹âµ¤°µ¤Î¡ÈÆóÃÊ¹½¤¨" ¤ÇÆüËÜÉÕ¶á¤òÊ¤¤¦¤³¤È¤¬Áý¤¨¡¢²Æ¤Îµ¤²¹¤ò²¡¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤Î²Æ¤È¤ÎÈæ³Ó
º£Ç¯¤Î²Æ¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤Ë°Û¾ï¹â²¹¤È¤Ê¤Ã¤¿2023Ç¯¤Î²Æ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°ÌÃÖ¤Å¤±¤¬¤è¤êÌÀ³Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢¡Ö2023Ç¯¤È»÷¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ±¤¸¥á¥«¥Ë¥º¥à¤ÎºÆÍè¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
ÂÀÊ¿ÍÎÁ´ÂÎ¤ÎÃÈ¤Þ¤êÊý¤È¡¢Âçµ¤¤Î¾å¾º¡¦²¼¹ß¤ÎÇÛÃÖ¤¬º£Ç¯ÆÃÍ¤Î·Á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬½ÅÍ×¤Ç¤¹¡£
▶»÷¤Æ¤¤¤ëÅÀ
¡üÃÈ¤«¤¤³¤¤¬¹¤¬¤ë¡ÖÃÈ¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤ÇØ·Ê¡×
2023Ç¯¤ÏÂÀÊ¿ÍÎ¡¦¥¤¥ó¥ÉÍÎ¡¦ÂçÀ¾ÍÎ¤Ê¤É¹¤¤³¤°è¤¬ÃÈ¤Þ¤ê¡¢Âçµ¤¤¬³¤ÍÎ¤«¤éÇ®¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤ä¤¹¤¤¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤âÂÀÊ¿ÍÎ¤òÃæ¿´¤Ë³¤ÌÌ¿å²¹¤¬Ê¿Ç¯¤è¤ê¹â¤¤³¤°è¤¬¹¤¬¤ê¡¢µ¤²¹¤¬¾å¤¬¤ê¤ä¤¹¤¤ÇØ·Ê¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÂçµ¤¤Î¡ÖÀ¾¤Ç¾å¾º¡¦ÃæÉô¤Ç²¼¹ß¡×¤ÎÇÛÃÖ¤¬Îà»÷
2023Ç¯Æ±ÍÍ¡¢º£Ç¯¤â°Ê²¼¤ÎÇÛÃÖ¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦ÂÀÊ¿ÍÎÀ¾Éô:¾å¾º¤·¤ä¤¹¤¤
¡¦ÂÀÊ¿ÍÎÃæÉô:²¼¹ß¤¬Í¥Àª
¢ª¤³¤Î¤¿¤á¡¢ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ¤¬ÆüËÜÉÕ¶á¤ËÄ¥¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¶¦ÄÌÅÀ¤Ç¤¹¡£
¡ü ¾åÁØ¤Î²ÃÇ®¢ª¥Á¥Ù¥Ã¥È¹âµ¤°µ¤¬¶¯¤Þ¤ê¤ä¤¹¤¤
³¤¤Î¾º²¹¤Ç¾å¶õ¤Ç¤Î±ôÄ¾²ÃÇ®¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢¥Á¥Ù¥Ã¥È¹âµ¤°µ¤¬°ÂÄê¤·¤ä¤¹¤¤¾õ¶·¤â2023Ç¯¤È¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
▶°Û¤Ê¤ëÅÀ(2023Ç¯¤È¤ÏÀ®¤êÎ©¤Á¤¬°ã¤¦)
¡ü2023Ç¯¤Û¤É¡ÈÁ´µåÅª¤Ê¶ËÃ¼¾º²¹"¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
2023Ç¯¤ÏÊ£¿ô¤Î³¤°è¤Î³¤¿å²¹¤¬Æ±»þ¤ËÂç¤¤¯¾º²¹¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÂÀÊ¿ÍÎÃæ¿´¤Î¾º²¹¤Ç¡¢µ¬ÌÏ¤â2023Ç¯¤Û¤É¶ËÃ¼¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡üÂÀÊ¿ÍÎ¤Î¡È¤É¤³¤¬ÆÃ¤ËÃÈ¤Þ¤ë¤«"¤¬°ã¤¦
2023Ç¯¤Ï ÂÀÊ¿ÍÎÅìÉô(ÆîÊÆ²)¤¬ÆÍ½Ð¤·¤Æ¾º²¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢ÅìÉô¤¬ÆÃ¤ËÃÈ¤«¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÂÀÊ¿ÍÎÁ´°è¤¬¤Þ¤ó¤Ù¤ó¤Ê¤¯ÃÈ¤«¤¤¤³¤È¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤¨¤Ç¡¢ÂÀÊ¿ÍÎÀ¾Éô¤Ç¤ÏÁêÂÐÅª¤ËÃÈ¤«¤¤¤¿¤á¡¢À¾Éô¤Ç¾å¾ºÎ®¤¬µ¯¤³¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£(¥È¥Ã¥×¤Î¿Þ¤Î¿§¤Ï¡ÖÊ¿Ç¯º¹¡× ¤ò¼¨¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÖ¤¤¥¨¥ê¥¢¤¬¡ÈÀäÂÐÅª¤ËºÇ¤âÃÈ¤«¤¤³¤°è" ¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó)
¢ª Âçµ¤¤Î¾å¾º¡¦²¼¹ß¤ÎÇÛÃÖ¤ÎÀ®¤êÎ©¤Á¤¬2023Ç¯¤È¤Ï°Û¤Ê¤ê¡¢½ë¤µ¤ÎÍ×°ø¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü2023Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¡ÈÁ´µåÆ±»þ¤Î²ÃÇ®"¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
2023Ç¯¤Ï³¤ÍÎ¡¦Âçµ¤¤ÎÊ£¿ô¤ÎÍ×°ø¤¬Æ±»þ¤ËºÇÂç²½¤·¤¿ÆÃÊÌ¤ÊÇ¯¤Ç¡¢Á´µåÅª¤Ëµ¤²¹¤¬Ä·¤Í¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÈÊ£¹çÅª¤ÊÆ±»þºîÍÑ"¤¬µ¯¤¤Þ¤·¤¿¡£
º£Ç¯¤Ï ÂÀÊ¿ÍÎ¼çÆ³¤Î¾º²¹¤¬ÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ê¡¢µ¨Àá½Û´Ä(ÂÀÊ¿ÍÎ¹âµ¤°µ+¥Á¥Ù¥Ã¥È¹âµ¤°µ)¤¬Ãæ¿´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½ë¤µ¤ò¤â¤¿¤é¤¹ÅÀ¤¬¡¢2023Ç¯¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢ª2023Ç¯¤Î¤è¤¦¤Ê¡È¶ËÃ¼¤ÇÁ´µåÅª¤Ê¾º²¹"¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢º£Ç¯¤Ï¡ÈÂÀÊ¿ÍÎÃæ¿´¤Î¾º²¹"¤Ç¤¹¡£
Ä¹´üÍ½Êó¤ÎÉÔ³Î¼ÂÀ¤ÈÃí°ÕÅÀ
º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¡¢¡Ö¹â²¹·¹¸þ¤¬Í¥Àª¡× ¤È¤¤¤¦Âç¤¤ÊÊý¸þÀ¤ÏÈæ³ÓÅª¤Ï¤Ã¤¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
¡¦³¤ÍÎ¤Î¸½¾Ý¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Âçµ¤¤¬¤É¤³¤Þ¤Ç°ÂÄê¤·¤ÆÈ¿±þ¤¹¤ë¤«
¡¦Âçµ¤¤Î¾å¾º¡¦²¼¹ß¤Î°ÌÃÖ¤¬¤É¤ÎÄøÅÙ¤º¤ì¤Ê¤¤¤«
¡¦Ã»´ü¤Î¶ËÃ¼¸½¾Ý(¹ë±«¡¦ÂæÉ÷¡¦Ç®ÇÈ)¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°
¤È¤¤¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÉÔ³Î¼ÂÀ¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¤è¤¦¤ÊÄ¹´üÅª¤Ê·¹¸þ¤ò¼¨¤¹µ¨ÀáÍ½Êó¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç ¡Ö²ÆÁ´ÂÎ¤Î·¹¸þ(Êý¸þÀ)¡× ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ÎÅ·µ¤¤Ï¡¢1¤«·îÍ½Êó¤ä½µ´ÖÍ½Êó¤Ê¤É¤ò¤³¤Þ¤á¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£